Streit endet im Krankenhaus

Lampertheim. Ein Streit zwischen zwei 46 und 36 Jahre alten Frauen aus Lampertheim ist am frühen Sonntagmorgen in der Martinstraße offenbar eskaliert und hat einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Frauen aus noch nicht bekanntem Grund in einer dortigen Wohnung aneinander. Zeugen hatten gegen 2 Uhr die Polizei alarmiert.

Im Zuge der Auseinandersetzung erlitten beide Frauen Schnittverletzungen. Die 36-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Ihre 46-jährige Kontrahentin wurde als mutmaßliche Tatverdächtige noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf der Wache erfolgten neben der Einleitung eines Verfahrens wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung unter anderem auch eine Blutprobenentnahme.

Der Tathergang sowie die Hintergründe sind derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die das Kommissariat 10 der Polizeidirektion Bergstraße übernommen hat. red