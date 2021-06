Stolz auf neues Bauprojekt

Hofheim. In der Kirchstraße 48 ist der Spatenstich für eine Senioren-Wohnanlage mit zwölf modernen Eigentumswohnungen erfolgt. Andreas Blüm, technischer Leiter der bauausführenden Firma Mara-Bau, atmete erst einmal kräftig durch. Ganze acht Monate musste sein Unternehmen allein auf die Genehmigung des Kanalanschlusses warten. Der Verantwortliche bezeichnete die Genehmigungsphase „als schwieriges Thema“.

Doch jetzt können die Arbeiten für den Rohbau auf dem 1610 Quadratmeter großen Grundstück beginnen, der von der Firma Leon-Bau durchgeführt wird. Zwei Häuser mit insgesamt zwölf Wohneinheiten entstehen, die allesamt als Eigentumswohnungen verkauft werden. Sechs davon sind bereits reserviert, obwohl die Vermarktung erst vor zwei Wochen begonnen hat.

Ohne Unterkellerung wird das Haus vorne direkt an der Kirchstraße gebaut. Im dahinter gelegenen zweiten Haus gibt es einen Fahrstuhl. Acht der zwölf Wohneinheiten sind barrierefrei und gewährleisten speziell in Haus zwei ein altersgerechtes Wohnen. Ende 2022 rechnet Andreas Blüm mit der Fertigstellung des Vier-Millionen-Euro-Projektes. Potenzielle Interessenten müssen mindestens 55 Jahre alt sein oder eine Pflegeeinstufung vorweisen können. Generell seien derlei Wohnungen in Hofheim gefragt, die Resonanz groß, wie Andreas Blüm bestätigte, der ausdrücklich die Unterstützung von Ortsvorsteher Alexander Scholl bei den Behörden würdigte.

Die Preise für die noch nicht reservierten Wohneinheiten müssen allerdings noch angepasst werden. Auch die Firma Mara-Bau leidet unter den Lieferengpässen bei Rohstoffen. Nicht nur beim Holz, auch bei Dämmstoffen oder Kanalrohre sind in den letzten Wochen und Monaten die Preise gestiegen. Ortsvorsteher Scholl ist stolz auf das neue Bauprojekt, das zur Innenverdichtung beitrate und dabei hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum schaffe. fh

