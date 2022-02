Stolpersteine erinnern an jüdische Familie

Lampertheim. Gäste aus den Vereinigten Staaten gibt es in Lampertheim nicht allzu oft. Dass sich Menschen aus Saint Louis per Video live zu einer Veranstaltung hinzuschalten, ist wohl eine Premiere. Doch die US-Amerikanerin Marian Steen hat eine ganz besondere Verbindung in die Spargelstadt. Ihre Vorfahren lebten hier – und trugen in Lampertheim einen einstmals bekannten und angesehenen Namen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“. So steht es im Talmud, einem der bedeutendsten Schriftstücke des Judentums. Der Name Hochstädter ist in Lampertheim nicht vergessen. In zahlreichen Chroniken und Archiven taucht der Familienname über viele Jahrzehnte lang auf, bis er mit den beginnenden Repressalien der Nationalsozialisten ab 1933 mehr und mehr aus Lampertheim und Deutschland verschwand. Dass die Menschen dennoch nicht vergessen sind, daran erinnern nun vier kleine, goldfarbene Steine im Trottoir der Martin-Kärcher-Straße 47.

Der Künstler Gunther Demnig erinnert seit 1992 an die Opfer der NS-Diktatur, indem er vor (oder möglichst nahe bei) ihrem letzten, selbstgewählten Wohnort kleine, quadratische Gedenktafeln aus Messing in den Bürgersteig einlässt. Über 80 000 Stück hat er davon inzwischen in 26 europäischen Ländern verlegt. Die neunte Aktion mit dem insgesamt 50. Gedenkstein in Lampertheim wurde nicht nur wegen des kleinen Jubiläums zu einer besonders emotionalen Angelegenheit. Die Steine erinnern an Moritz Hochstädter (geboren 1882), seine Frau Anna Hochstädter (1885) und die beiden Töchter Helene (1912) und Margarete (1917).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Angesehen und verwurzelt

Wie so viele jüdische Familien waren auch die Hochstädters, die zunächst in Bürstadt und später in der damaligen Boxheimerhofstraße in Lampertheim gewohnt hatten, fest in der Region verwurzelt. Der Familienvater war Kriegsveteran und noch im ersten Weltkrieg mehrfach mit militärischen Auszeichnungen geehrt worden. Ihr Ansehen brachte der Familie, so ist es in mehreren Schriftstücken festgehalten, einige Zeit noch verdeckte Hilfe aus der Bürgerschaft ein. So soll eine Lebensmittelhändlerin die Familie weiter versorgt haben, ein Polizist habe die Familie vor „harten Zeiten“ gewarnt.

Zur Familie gehörte noch eine dritte Tochter: Magda Hochstädter erkannte schon früh die Zeichen der Zeit und emigrierte bereits freiwillig am 22. Juni 1929 nach New York. Für sie war deshalb kein Stolperstein vorgesehen. Ohnehin verbindet die Familienmitglieder ein eher seltenes Schicksal: Alle fünf schafften auf verschiedenen Wegen die Flucht ins Ausland. Helene Hochstädter folgte ihrer Schwester 1934. Anna, Moritz und ihre dritte Tochter Margarete blieb dieser Weg verwehrt – wegen einer chronischen Krankheit der Tochter und der Diabetes-Erkrankung des Familienvaters durften sie nicht in die USA einwandern. Ihr Weg führte sie 1936 nach Südafrika.

Die Familiengeschichte der Hochstädters trug Anna Pallakst, Schülerin am Bensheimer Goethe-Gymnasium, vor. Das einst als „Höhere Töchterschule“ gegründete Gymnasium war früh geprägt von vielen jüdischen Schülerinnen – unter anderem auch Mitgliedern der Familie Hochstädter. Zu ihrem diesjährigen 150. Jubiläum erinnert die Schule an diese Anfänge und spendet insgesamt 60 Stolpersteine, die im gesamten Kreis Bergstraße verlegt werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ergänzt wurden die Berichte durch eine Live-Schalte aus den USA. Marian Steen, Tochter von Helene Hochstädter, beschrieb emotional den Lebensweg ihrer aus Lampertheim stammenden Mutter mit einer kurzen Ansprache in Deutsch und zahlreichen Familienfotos – etwa das ihrer Hochzeit. Sie sei stolz, so die Enkeltochter von Moritz Hochstädter, dass Lampertheim ihre Familie nicht vergessen habe. Im Juli möchten sie und ihre Familie die Gedenksteine in der Martin-Kärcher-Straße persönlich besichtigen und der Spargelstadt einen Besuch abstatten.

Bürgermeister Gottfried Störmer und Erster Stadtrat Marius Schmidt betonten unisono die Wichtigkeit solch sichtbarer Zeichen des Gedenkens als Mahnung für kommende Generationen, „damit sich die Geschichte nicht wiederholt“. Sie lobten außerdem, dass die Verantwortung vor dem Vergangenen und der Einsatz für die Demokratie in Lampertheim nicht vor Parteigrenzen Halt mache. So waren neben Vertretern der Bensheimer Goethe-Schule und der Stadtverwaltung auch Vertreter aller vier im Stadtparlament vertretenen Parteien anwesend.