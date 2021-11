Stolperstein in Berlin erinnert an gebürtigen Lampertheimer

Lampertheim. In Berlin erinnert seit Sonntag ein Stolperstein an den 1906 in Lampertheim geborenen Journalisten Carl Helfrich (kl. Bild). Der Künstler Gunter Demnig hat in der dortigen Wilhelmstraße, wo das Auswärtige Amt von 1870 bis 1945 seinen Sitz hatte, 56 Stolpersteine und eine Stolperschwelle verlegt. Damit soll an ehemalige Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes erinnert werden, die ab 1933 von den Nationalsozialisten aus dem Dienst entlassen, verfolgt oder umgebracht worden sind. Zu ihnen gehörten Carl Helfrich und – als einzige Frau – Ilse Stöbe.

Stöbe wurde im Dezember 1942 als Widerstandskämpferin in Plötzensee hingerichtet. Helfrich hatte sie vermutlich während seiner Tätigkeit beim Frankfurter General-Anzeiger kennengelernt. Sie wechselte 1939 in die Informationsabteilung des Auswärtigen Amtes, kurz darauf bekam auch Helfrich dort eine Anstellung und Kontakt zu einer Berliner Widerstandsgruppe.

Stöbe und Helfrich wurden im September 1942 in ihrer gemeinsamen Wohnung verhaftet. Stöbe soll mehrmals Hinweise über Vorbereitungen für den Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion 1941 an den Nachrichtendienst der Roten Armee weitergegeben haben. Nach der Verhaftung kam Helfrich ins Gestapo-Gefängnis, wurde aber nicht angeklagt. Im September 1943 wurde er ins KZ Sachsenhausen verbracht und im Februar 1944 ins KZ Mauthausen, dessen Befreiung durch die Amerikaner im Mai 1945 er miterlebte. Nach Kriegsende kehrte Helfrich kurz nach Lampertheim zurück, ehe er als Journalist wieder nach Berlin ging. Er verstarb 1960 in Bonn. Über Helfrichs Schicksal hat Volker Ochs, der gemeinsam mit Karl Klemm Kurzbiografien von Lampertheimer NS-Opfern zusammengetragen und veröffentlicht hatte, weiter geforscht. Über das Ergebnis seiner Recherchen hatte der „Südhessen Morgen“ im vergangenen Jahr berichtet. swa

(kl. Bild: Gedenkstätte Deutscher Widerstand)

