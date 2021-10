Störmer: Steuer hoch

Lampertheim. Auf die sich verringernden finanziellen Handlungsspielräume der Stadt machte Bürgermeister Gottfried Störmer bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für 2022 vor der Stadtverordnetenversammlung aufmerksam. Entsprechende Einsparungen habe die Verwaltung bei den Personalkosten sowie den Sach- und Dienstleistungen erbracht.

Die in diesem Jahr verspätete Genehmigung des Haushalts 2020, Personalmangel in der Verwaltung und Verzögerungen im Zusammenhang mit Auftragsvergaben machte der Verwaltungschef für den niedrigen Umsetzungsgrad geplanter Investitionsvorhaben verantwortlich. Allein die Umstellung der Verwaltungsarbeit unter Corona-Bedingungen hätten Zusatzkosten in Höhe von 175 000 Euro nach sich gezogen. Vor diesem Hintergrund sei eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 600 Punkte ab dem Jahr 2023 unvermeidlich.

Nahverkehr soll städtisch bleiben

Soll in städtischer Hand bleiben: Busverkehr in Lampertheim. © Berno Nix

Im Verlauf der Sitzung stimmte die Gemeindevertretung einer Verwaltungsvorlage zu, wonach der Öffentliche Nahverkehr auch künftig in städtischer Hand bleiben und nicht an die Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar (VRN) übergehen solle. Alexander Morawetz (Grüne) sah darin finanzielle Vorteile, aber auch flexiblere Entscheidungsmöglichkeiten. SPD-Fraktionschef Jens Klingler forderte, den laut Satzung vorgeschriebenen Fahrgastbeirat als begleitendes Organ wieder einzusetzen. Auch solle die Stadt mit dem Kreis über die Einrichtung der beschlossenen Busverbindung zwischen Lampertheim und Heppenheim verhandeln. Der Kreistag habe die Mittel in Höhe von 500 00 Euro jährlich bereitgestellt.

CDU-Fraktionschef Alexander Scholl plädierte ebenso dafür, den Nahverkehr „in Eigenregie“ zu betreiben. FDP-Fraktionschef Fritz Röhrenbeck forderte zudem ein bedarfsgerechtes Nahverkehrskonzept für Lampertheim bis spätestens Mitte 2022. urs

