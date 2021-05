Störmer fordert Solidarität mit Künstlern

Lampertheim. Kein Mensch braucht noch eine DVD im Schrank. Oder doch? Das Lampertheimer Kulturamt weiß um den antiquierten Ruf des Tonträgers. Und doch hat Cultur Communal gemeinsam mit dem Rotary Club und zahlreichen Lampertheimer Musikern eine neue DVD auf den Markt gebracht – als Zeichen für seine hiesigen Künstler und als ein Ergebnis des Künstlerförderprojekts „CrossOver...der Dom rockt“. „Damit“, sagt Bürgermeister Gottfried Störmer, „kann jeder Einzelne einen konkreten Beitrag zum Erhalt unserer Lampertheimer Kulturszene leisten. Was wir brauchen, ist Solidarität“.

20 Euro kostet die DVD mit 18 Musikstücken quer durch Klassik, Pop, Rock und Jazz im Verkauf. Geld, das aber nicht der Stadt, sondern ausschließlich der von der Corona-Pandemie extrem gebeutelten Szene zugutekommt. Die Einnahmen gehen an die Musikschule und die seit Anbeginn der Krise zum Nichtstun verdammten Chöre, die inzwischen ohne Veranstaltungen auch finanziell um ihre Existenz fürchten müssen. Weil die Chorsänger noch immer nicht gemeinsam proben dürfen, war eine direkte Beteiligung nicht möglich.

Die DVD Auf der DVD haben sich 38 Lampertheimer Künstlerinnen und Künstler mit 18 Stücken über insgesamt 80 Minuten verewigt. Die Filmbearbeitung übernahm Jochen Seiterle, Sigi Groß und Helmut Wehe waren für die Tonbearbeitung verantwortlich. Die Auflage ist zunächst auf 500 Stück limitiert, ein Exemplar ist für 20 Euro an folgenden Verkaufsstellen erwerbbar: Horlé, Mode und mehr, Kaiserstraße 19 Bücherkiste, Kaiserstraße 17 Direktbestellung Stadt Lampertheim, Telefon: 06206 / 935 304, E-Mail: kultur@lampertheim.de. Alle Einnahmen durch den Verkauf der DVD gehen an Lampertheimer Chöre und an die Musikschule Lampertheim. ksm

„Für uns war klar, dass sie trotzdem dabei sind“, sagte Rolf Hecher bei der DVD-Vorstellung im Stadthaus. Der Kulturamtsleiter, der für seinen Einsatz in Krisenzeiten viel Lob aus der Musikerszene erhält, betonte: „Es ging nie um die DVD als solches. Es ging immer ums Projekt“. Das Projekt umreißen alle Beteiligten bei der DVD-Vorstellung im Rathaus immer wieder mit den Worten „Solidarität“.

Lange war gar nicht klar, ob am Ende des Projekts tatsächlich eine DVD auf dem Markt erscheint. Denn bei der Produktion habe es zahlreiche, bis dato unbekannte, Hürden gegeben: Gema-Gebühren, Urheberrechtsverhandlungen mit amerikanischen Verlagen, Film- und Tonbearbeitung. Den Schwanensaal, per Satzung ein Veranstaltungsraum, hat die Stadt kurzerhand in ein Ton- und Filmstudio umdeklarieren lassen – denn so dürfen dort Künstler auch während der Pandemie arbeiten. Anders als in vielen anderen Kommunen floss in Lampertheim der vorgesehene Kulturetat nicht zurück in die leere Stadtkasse. Stattdessen haben Hecher und Co. das Geld in Projekte wie „30 minutes for culture“ oder die DVD-Produktion gesteckt und damit direkt in die Künstlerszene. Denn die Musiker wurden für ihre Arbeit entsprechend bezahlt.

„Viele Künstler, die noch andere Einkünfte haben, haben auf ihre Gagen zugunsten anderer verzichtet“, berichtete Hecher. So etwa die beiden Kulturpreisträger Heike Ittmann und Joachim Sum, die maßgeblich sowohl mit Musikstücken als auch konzeptionell an der DVD-Entstehung beteiligt waren. Das sei zwar, so Kantorin Ittmann, finanziell nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dennoch seien die Künstler der Stadt unheimlich dankbar. Dass die Verwaltung und insbesondere Cultur Communal immer wieder Möglichkeiten suche, Künstlern Plattformen zu bieten, sei außergewöhnlich.

Kulturdezernent Marius Schmidt ging es vor allem darum, „Haltung zu zeigen“: „Wir lassen Künstler in der Krise nicht allein“, so Schmidt. Er weiß aber, dass solche Formate den direkten Kontakt zum Publikum nicht ersetzen können. Der erste Stadtrat hofft mit Blick auf die Corona-Zahlen weiterhin auf die Realisierung der Sommerbühne. Nun zahle sich aus, so die Verantwortlichen, dass die Stadt seit Jahren eng mit lokalen Künstlern zusammenarbeite statt auf bundesweit prominente Künstler zu setzen. „Dieser Zusammenhalt zeichnet unser Gemeinwesen in Lampertheim aus“, unterstrich Gottfried Störmer, der das Projekt in Doppelfunktion als Bürgermeister und amtierender Präsident des Rotary-Clubs unterstützt hat. Dass das Projekt allein Künstler nicht vor der Altersarmut rette, sei klar. „Das Zeichen an die Szene ist uns trotzdem wichtig“, bestätigte Rotary-Kollege Paul Blüm. Dieses Zeichen könne nun jeder mit einer DVD setzen.

Übrigens: Wer den Platz im Schrank tatsächlich lieber frei halten will, der kann die Aktion dennoch unterstützen. Die Firma Medert und die Volksbühne haben jeweils 50 DVDs im Wert von 1000 Euro gekauft, stellen der Stadt aber alle Exemplare bis auf eins zum Wiederverkauf zur Verfügung.

