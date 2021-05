Störmer antwortet auf Lügen-Vorwurf des Bauernverbands

Lampertheim. „Bürgermeister Störmer sagt die Unwahrheit“: Dies behauptet der Vorsitzende des Regionalbauernverbands Starkenburg, der Lampertheimer Landwirt Willi Billau, nach der Lektüre der Berichterstattung über die Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses vergangene Woche. Das Gremium hatte unter anderem über das Vorhaben des Unternehmens Sybac Solar GmbH beraten, auf einem Gelände des ehemaligen Kiessees der Firma Kern eine Photovoltaikanlage zu errichten.

Bürgermeister Gottfried Störmer hatte auf im Ausschuss auf eine Frage reagiert, warum ein solches Projekt nicht mit dem Lampertheimer Versorger Energieried realisiert worden sei. Stattdessen werde Energieried auf wertvollem Ackergelände im Bruch eine Anlage erstellen. Störmer zufolge hatte Energieried durchaus Interesse an einem Projekt auf dem Kiesgelände signalisiert, doch seien die Verhandlungen zwischen Sybac und dem Kieswerk bereits im Gang gewesen.

Dies entspricht laut Landwirt Billau nicht der Wahrheit. Stattdessen hätten die Landwirte bereits vor mehr als einem Jahr Gespräche mit der Firma Kern geführt, um Energieried die Perspektive für einen Alternativstandort zu eröffnen. Der Kieswerkbetreibe habe sich seinerzeit offen gezeigt, doch Energieried habe diese Alternative mit dem Hinweis auf eine höhere Wirtschaftlichkeit im Bruch verworfen. Hauptgrund der Entscheidung für diesen Standort seien die hohen Zuschüsse, die Betreiber von Photovoltaikanlagen an Bundesfernverbindungen bekämen.

Landwirte wollen klagen

Damit seien die Argumente der Lampertheimer Bauern und die des Naturschutzes „mit Füßen getreten“ worden, empört sich Willi Billau in einem Schreiben an diese Redaktion. Die Landwirte seien über die Antwort des Bürgermeisters denn auch enttäuscht und seien bereit, eine Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) gegen das Vorhaben von Energieried zu unterstützen. Gottfried Störmer lässt unterdessen über seine Pressestelle mitteilen: „Ich stehe hinter der Aussage, die ich in öffentlicher Sitzung gemacht habe, dass die Verhandlungen zwischen Sybac und der Firma Kern bereits liefen, als auch Energieried Interesse an der Fläche bekundete. Um die klimapolitischen Ziele des Bundes auch in Lampertheim zu erreichen, sollten wir alle geeigneten Flächen für erneuerbare Energien in Erwägung ziehen.“

