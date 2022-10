Stimmgewaltig unterwegs

Hofheim. Die Sängerinnen und Sänger des Katholischen Kirchenchors und Gesangverein „Cäcilia“ Hofheim trafen sich, um gemeinsam mit Partnern und Kindern einen ersten Tagesausflug nach der Coronapause zu unternehmen. Die Erste Vorsitzende Andrea Rank begrüßte die Reiseteilnehmer an der evangelischen Kirche in Hofheim und wünschte einen schönen Tag.

Zuerst wurde der Tag mit dem Lied „Das Morgenrot“ unter der Leitung von Dirigentin Nicole Knecht begrüßt, und dann ging es los. Busfahrerin Karin brachte die Vereinsmitglieder nach Bingen. Dort wurde zur Stärkung ein kleiner Frühstücksimbiss angeboten. Im Anschluss ging es an Bord der Bingen/Rüdesheimer Schifffahrtsgesellschaft „MS Vater Rhein“ zu einer viereinhalbstündigen Loreley- und Rheinrundfahrt. Der Kapitän des Schiffes erklärte den Fahrgästen die Sehenswürdigkeiten links und rechts des Rheins und die geschichtlichen Ursprünge. Bei schönem sonnigem Wetter und angenehmen warmen Temperaturen genossen alle die Schiffsreise. Natürlich wurde auch unter der Leitung von Nicole Knecht kräftig gesungen. Als das Schiff wieder in Binger Hafen angelegt hatte, brachte die Busfahrerin die Ausflügler in einen Weinkeller nach Mainz-Bodenheim zum Abendessen und gemütlichen Beisammensein, bei dem auch Weinlieder gesungen wurden. Auf der Rückfahrt nach Hofheim bedankte sich die Zweite Vorsitzenden Laura Lösch mit einem Wein-Präsent bei Dieter Rank für die großartige Organisation des Vereinsausfluges und den schönen Tag, den alle genießen durften. red