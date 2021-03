Lampertheim. Pfarrerin Sabine Sauerwein und das Kindertag-Team äußern in einer Pressemitteilung ihr Bedauern, dass das Osterfest zum wiederholten Mal ohne einen Kindertag oder einen Familiengottesdienst stattfinden werde. Sie laden Kinder und Familien ein zu einem Osterspaziergang an die Domkirche. Seit Palmsonntag entstehe dort eine „Steinschlange“ mit selbstbemalten Hoffnungssteinen. Die Kinder könnten ihre bemalten Steine dazu legen, am Altar in der „Outdoor“-Kirche gebe es das Osterlicht zum Abholen, einen Bastelbogen für Kinder und ein kleines Osterheft für Erwachsene.

Auf der Internetseite der Lukasgemeinde findet sich ein Link zu einer kindgerechten Erzählung der Ostergeschichte mit einem „Kamishibai“, einem Bild-Theater. Diesen kleinen Film hat Vikarin Katharina Prinz für Kinder erstellt. Auf diesem Weg wünscht die Lukasgemeinde den Familien ein frohes und gesegnetes Osterfest und hofft, die Kinder baldmöglichst wieder zum Kindertag einladen zu können. red

Info: www.lukasgemeinde- lampertheim.de