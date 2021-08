Steigende Strompreise

Zum Bericht „Klage über Egoismen“ über den geplanten Ausbau der Stromtrasse durch Amprion.

Warum fragt eigentlich niemand, warum man diese Trasse ausbauen will? Sie ist erforderlich, weil man den Strom der Windmühlen im Norden Deutschlands nach Süddeutschland transportieren muss, weil man wegen des „Klimaschutzes“ unsere Kohlekraftwerke stilllegen will und CO2-freie Kernkraftwerke aus ideologischen Gründen verschrottet. Kernkraftwerke – der Weltklimarat empfiehlt sie ausdrücklich – werden überall in der Welt, auch in Europa, neu errichtet. Die modernen Versionen könnten mit den abgebrannten Brennelementen der bisherigen Kraftwerke hunderte Jahre lang Strom erzeugen, mit nur geringen Mengen Abfall aus wertvollen Metallen, die nach 300 Jahren strahlungsfrei sind.

Die Verlegung der Stromtrasse und der Ausstieg aus Kohle und Kernkraft werden wir als Weltmeister der Strompreise bezahlen. Die Gesundheit der Bürger interessiert sowieso nicht, wie auch die Beeinträchtigung durch Windräder.