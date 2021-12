Stau bei Sanierungen festgestellt

Lampertheim. Der Leiter des städtischen Immobilienmanagements, Dietmar Lidke, hat dem Stadtentwicklungs- und Bauausschuss einen Portfoliobericht vorgelegt, aus dem sich nach seiner Auffassung konkrete Strategien für die weitere Entwicklung der Wohnbebauung in Lampertheim ableiten lassen. Bezüglich ihrer eigenen Gebäude stehe die Stadt vor großen Herausforderungen. Hierbei zählte Lidke unter anderem einen Instandhaltungsstau wie auch erforderliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der Digitalisierung und Automatisierung sowie steigenden Grundstücks- und Baupreisen und fehlendem Fachpersonal auf.

Städtische Gebäude verkaufen

Wohnungspolitische Herausforderungen lägen in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, einem erheblichen Sanierungsstau, im anhaltenden Zustrom von Flüchtlingen und Migranten sowie im Zusammenhang mit Zielen der Integration und Inklusion von benachteiligten Menschen. Dabei verwies Lidke etwa auf die Betreiberhaftung durch die Stadt, die im Fall von Folgen durch mangelhafte Sanierungen in Kraft trete. Vor diesem Hintergrund regte er an, städtische Gebäude zu veräußern. Im Bauausschuss wurde als möglicher Investor die Lampertheimer Baugenossenschaft ins Auge gefasst.

Sozialdemokratin Petra Brandt sprach unterdessen von einem „traurigen Bild“, das die Stadt mit Blick auf den sanierungswürdigen Zustand ihrer Gebäude abgebe. Das sei ein „Armutszeugnis“, wie sie in der Diskussion betonte. urs