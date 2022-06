Startschuss für neuen Verein

Lampertheim. Zur Unterstützung der Turnabteilung des Turnvereins Lampertheim (TVL) hat sich am Dienstagabend ein Förderverein Turnen gegründet. Auf der Gründungsversammlung wurde ein Vorstand gewählt, dem Klaus Ritter als Erster Vorsitzender vorsteht. Dies vermeldet der neue Verein in einer Pressemitteilung.

Vorstand Erster Vorsitzender: Klaus Ritter Zweiter Vorsitzender: Markus Reitz Kassierer: Nicolas Braun Schriftführerin: Daniela Bohne Erste Beisitzerin: Tina de Maio Kassenprüferin: Susanne Braun Kassenprüfer: Marius Schmidt

Die Idee, einen Förderverein „Turnen in Lampertheim“ zu gründen, sei bereits im Oktober 2021 aufgekommen, heißt es weiter. Damals habe sich gezeigt, dass – vermutlich auch aufgrund der Pandemie – das ehrenamtliche Engagement eher abnimmt und im Gegensatz dazu immer mehr Kinder in Vereine, insbesondere auch in die Turnabteilung, eintreten wollen.

Dies stellte die Verantwortlichen der Turnabteilung vor große Herausforderungen. Durch den Zusammenschluss von Sportbegeisterten, die etwas im Sinne der Gemeinnützigkeit bewegen wollen, sollen sie entlastet werden.

Der Förderverein setzt sich aus ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern und Helfern zusammen, welche alle die gleiche Motivation haben: den Turnsport für Kinder und Jugendlichen in Lampertheim zu unterstützen und durch Fördermaßnahmen voranzutreiben.

Kurzfristig gehe es hierbei um personelle Unterstützung der Abteilung bei Veranstaltungen und Aktionen, heißt es weiter. Langfristig geht es aber auch um gezielte finanzielle Unterstützung von Projekten wie der Beschaffung neuer Turngeräte oder Trainingskleidung sowie um das Fördern von Trainervergütungen, um letzten Endes wieder mehr Kinder und Jugendlichen betreuen zu können. red