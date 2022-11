Startschuss für den Kulturfonds

Lampertheim. In der Stadt wird die Geschichte des Kulturfonds fortgeschrieben. Der finanzielle Grundstock, der unterschiedliche Akteure finanziell unterstützen soll, wird für die kommende Saison 2022/2023 3000 Euro betragen, wie Erster Stadtrat Marius Schmidt (SPD) am Montag mitteilte. „Förder- und antragsberechtigt sind Vereine, Einzelpersonen sowie Gruppen oder kommerzielle Anbieter“, fügte er hinzu. Gedacht ist das Geld unter anderem für Personal- und Materialkosten sowie für digitale Angebote

Hilfe für die Szene 2021 wurde der Kulturfonds erstmals eingerichtet. Ziel war es, den Kulturtreibenden über Veranstaltungsausfälle und Einnahmeverluste aufgrund von Corona hinwegzuhelfen. Insgesamt waren 5000 Euro in den Kulturfonds geflossen. 15 Projektbeiträge wurden eingereicht. Die Kulturkommission befand alle für förderfähig. Sowohl Einzelpersonen als auch Vereine, Chöre oder Künstlervereinigungen profitierten von der Finanzhilfe. wol

Anträge stellen

Seinen weiteren Angaben zufolge soll mit dem Geld die lokale Kulturszene gefördert werden. Dabei könnten beispielsweise Künstler für ihre Wortbeiträge, aber auch aus dem Bereich Bild- und Musikkultur Geld aus dem Fonds beantragen, hieß es. Das gelte außerdem für Gruppen, die das „darstellende Spiel“, also beispielsweise Theateraufführungen darbieten möchten.

Der Maximalbeitrag für eine Förderung beträgt 500 Euro beziehungsweise 50 Prozent der Kosten. Wer also eine kulturelle Veranstaltung in Lampertheim auf die Beine stellen wolle, könne sich schriftlich um Geld aus dem Kulturfonds bewerben. Dazu müssten ein Kostenvoranschlag und eine Projektbeschreibung an den Fachbereich 40 der Stadt gesendet werden. Weitere Bedingung ist es, dass das Vorhaben für alle Bürger öffentlich zugänglich ist und „einen kulturellen Mehrwert“ für die Stadt hat.

Das letzte Wort bei der Vergabe liege bei der Kulturkommission. „Damit ist das Rennen nun eröffnet“, sagte der Erste Stadtrat und wies darauf hin, dass die Vorschläge nun bis zum 6. Januar 2023 bei der Stadt eingereicht werden können.

Die 3000 Euro, die für den Lampertheimer Kulturfonds vorgesehen sind, kommen von Matthias Herrmann von der Herrmann Gastro-Gruppe und Alexander Boxheimer von Getränke-Boxheimer.

Nach der ersten Auflage im vergangenen Jahr, die eine Art Notlösung war, um in der Pandemie den Lampertheimern und auch den lokalen Künstlern überhaupt etwas anbieten zu können, gab es 2022 eine deutlich erweiterte Variante. So wurde an mehr Tagen als 2021 gefeiert. Außerdem waren mehr Gruppen und auch die Lampertheimer Chöre mit dabei. Bei dem Stadtparkfestival nahmen Matthias Herrmann und Alexander Boxheimer als Veranstalter teil und konnten ihre Ausgaben beispielsweise für Bühnentechnik, für Bands und Getränke decken sowie einen Gewinn erwirtschaften.

„Daher haben wir nun die Möglichkeit, 3000 Euro in den Kulturfonds zu geben“, sagte Matthias Hermann. Da dies nicht vorausgesetzt werden könne, wolle man auch nicht versprechen, dass es auch künftig bei einem so hohen Beitrag für den Fonds bleiben werde.

„Das ist jetzt Geld, auf das wir einerseits verzichten können. Andererseits sind wir als Veranstalter natürlich auch an einer intakten Kulturszene in der Stadt interessiert“, betonte Hermann seinen pragmatischen Ansatz am Montag.

Erster Stadtrat Schmidt stellte in Aussicht, dass das Festival im Stadtpark auch in Zukunft eine Rolle im Kulturleben spielen könnte. „Damit wäre für Lampertheim etwas Positives aus der schwierigen Corona-Zeit geblieben“, fügte er hinzu.