Startschuss ertönt am Samstag

Lampertheim. Der Turnverein 1883 Lampertheim veranstaltet am Samstag, 9. Oktober, 13 bis 20 Uhr, den traditionellen EWR-Spargel-Lauf mit Halbmarathon sowie Volksläufe über einen, zwei, fünf und zehn Kilometer. Der Fünf-Kilometer-Lauf beginnt an der Jahnhalle des TV Lampertheim (Am Sportfeld) und führt über die Alte Viernheimer Straße (die K 3 sowie die Verbindungsspange zur L 3110 bleiben befahrbar), Römerstraße bis zur Wende in Höhe des ehemaligen Zollamtes (Einmündung Kaiserstraße) und auf gleichem Weg zurück.

Der Start für den Zehn-Kilometer-Lauf und den Halbmarathon ist ebenfalls an der Jahnhalle. Der weitere Streckenverlauf führt über die Alte Viernheimer Straße, Römerstraße, Kaiserstraße, Überquerung der Wilhelmstraße, über die Kaiserstraße, Bürstädter Straße, Andreasstraße, Ringstraße, Überquerung der Ostumgehung und über die Alte B 44 in Richtung Bürstadt. Die Zehn-Kilometer-Läufer wenden auf der Alten B 44 und laufen die gleiche Strecke zurück.

Ereignis für Groß und Klein: der Spargellauf des TV. © Berno Nix

Die Halbmarathon-Strecke führt auf der Alten B 44 weiter in Richtung Bürstadt in den Wald Richtung Neuschloß, durch Neuschloß hindurch, auf dem Radweg Richtung Lampertheim (L 3110), weiter über den Feldweg (Schmittiniweg) am AZ-Vogelpark vorbei, über die Boveribrücke und entlang dem Feldweg am Wohngebiet Guldenweg über die Dieselstraße, Pfeiffertälchen, Überquerung der Ringstraße, Hagenstraße, Bürstädter Straße, Kaiserstraße, Überquerung der Wilhelmstraße, Kaiserstraße, Römerstraße, Alte Viernheimer Straße zurück zum TV-Gelände. Zwischen 13 und 20 Uhr werden die Straßen mit dem Streckenverlauf gesperrt. red