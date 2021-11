Start der närrischen Zeit feiern

Hofheim. Nach der Pause im vergangenen Jahr eröffnen die Fastnachter der katholischen Pfarrgemeinde und des Hofheimer Carneval Vereins (HCV) die kommende Fastnachtskampagne gemeinsam am Donnerstag, 11. November, um 16.11 Uhr am Ausschellerdenkmal vor dem Alten Rathaus in Hofheim.

Getreu dem Motto „Ihr Narren hört, es ist wieder soweit, der Ausscheller verkündet den Start der Fastnachtszeit“, sind alle Fastnachter der Pfarrgemeinde, alle Mitglieder des HCV sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Start der Kampagne eingeladen. Nach der gemeinsamen Eröffnungsrede der beiden Sitzungspräsidenten Alexander Rank (katholische Pfarrei) und Alexander Scholl (HCV) wollen die Anwesenden auch gemeinsam auf die kommende Kampagne anstoßen. fh