Starker Saisonstart

Hüttenfeld. Zum Start der Rundenwettkampfsaison konnten die Luftgewehrschützen der SG Hüttenfeld beim SV Hubertus Trösel souverän den ersten Sieg einfahren. Mannschaftsführer Cornelius Schürer musste sich sehr anstrengen, um sich in der eigenen Mannschaft zu behaupten, in der die intensive Nachwuchsarbeit der Hüttenfelder Schützen Früchte trägt. Mit 370 Ringen musste er am Ende Katharina Wallisch, die 375 Ringe geschossen hatte, den Platz der tagesbesten Schützin in dieser Begegnung überlassen.

Als dritte Schützin in der Mannschaft, die seit diesem Jahr nur noch aus drei Wertungsschützen besteht, erzielte Juniorin Trinity Eckhardt 366 Ringe. Für den nächsten Wettkampf empfahl sich Jugendschützin Timea Schneider mit sehr guten 368 Ringen, die dieses Mal nur als Ersatzschützin antrat. Ebenfalls als Ersatzschütze lieferte Helmut Günther am Ende 347 Ringe ab. Lyon Mayer, der noch bis zum Jahresende in der Schülerklasse und damit nur das 20-Schussprogramm schießt, musste sich nach zwei geschossenen Fünfen mit 168 Ringen begnügen.

Ihr Debüt bei den Rundenwettkämpfen gab Schülerin Nele Mayer, die zwar seit etwa einem Jahr mit dem Lichtgewehr aktiv ist, aber erst seit wenigen Wochen Luftgewehr schießen darf. Auf Anhieb stellte sie mit 133 Ringen unter Beweis, dass sie den Übergang vom leichten Lichtgewehr, das mit Auflage geschossen wird, zum freihändigen Luftgewehrschießen ohne größere Probleme geschafft hat. Für die Gegner aus dem Gorxheimertal wurde Vanessa Schäfer mit 359 Ringen Mannschaftsbeste vor ihrem Teamkollegen und Mannschaftsführer Armin Becker, für den 356 Ringe gezählt wurden. Senior Walter Müller steuerte 349 Ringe zum Mannschaftsergebnis bei. Als Ersatzschütze traf Joachim Kitik 303 Ringe. Mit 1111:1064 Ringen war das für die Hüttenfelder ein klarer Sieg, der für die laufende Saison hoffen lässt.

Im Anschluss an den Wettkampf war das Ergebnis jedoch erst einmal nebensächlich, da die beiden Vereine eine enge Freundschaft verbindet, die man nach der sportlichen Aktivität in geselliger Runde bei Hähnchen feierte.

Hüttenfelds Luftpistolenschützen erwartet diese Woche eine längere Anreise zu den Sportschützen der KSG Hetschbach, die wie die Hüttenfelder eine Abteilung in einem Multispartenverein sind. Am 21. Oktober bestreiten die Luftgewehrschützen ihren nächsten Wettkampf beim SV Reichenbach.