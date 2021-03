Lampertheim. Drei von sechs Briefwahlbezirke für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung harrten am Dienstagabend noch der Auszählung. Dass offenbar viele Briefwähler von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, ihre Stimmen nicht nur einzelnen Parteien zu geben, sondern auf Kandidaten zu verteilen, hat das Auszählungsverfahren in eine langwierige Angelegenheit verwandelt. Erst am heutigen Mittwoch sollen alle 26 Wahlbezirke ausgezählt sein. Erwartet werden die Ergebnisse für die Wahlen zu Stadtparlament, Kreistag und Ortsbeiräten.

Das Hygienekonzept in den Wahllokalen hat am Sonntag funktioniert. © Berno Nix

Die Wahlbeteiligung von 45,5 Prozent liegt rund vier Prozent über der von 2016. Für Wahlleiter Gottfried Störmer ein Grund zur Zufriedenheit, dass sich rund 11 800 Wähler – knapp 8400 Brief- und 3400 Urnenwähler – aufgemacht, allerdings auch ebensoviele auf ihr Stimmrecht verzichtet haben. Dankbarkeit empfindet Störmer gegenüber den 235 Wahlhelfern und den Mitarbeitern der Verwaltung, die für einen reibungslosen Ablauf unter Pandemie-Bedingungen gesorgt hätten. Besonders junge Leute hätten sich für den Sonntagsjob in einem der Wahllokale eingefunden.

Vorläufig liegt die SPD mit knapp 35 Prozent vor CDU (30,4), Grünen (18) und FDP (16,6). Stark sind die Parteien da, wo mit Alexander Scholl (CDU) ein Ortsvorsteher beziehungsweise mit Carola Biehal eine Bürgerkammervorsitzende (SPD) agieren. Bemerkenswert schon jetzt auch die hohe Stimmenzahl, die Sozialdemokrat Jens Klingler (knapp 4400) auf sich vereinigen kann – und das trotz (oder wegen) des Koalitionsstreits zwischen SPD und FDP über seine Rolle als Erster Stadtrat und Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften. Mit knapp 5000 Stimmen führt bisher allerdings Lisa Galvagno (CDU) die Liste der Kandidaten an, die die meisten Einzelstimmen abbekommen haben.

Rekordverdächtig ist allerdings auch die Zahl der ungültigen Stimmen. Diese lagen laut Stadtsprecher Christian Pfeiffer bei knapp 1200 und damit fast zehn Prozent. urs