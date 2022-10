Starke Schwimmer

Lampertheim. Der erste Wettkampf im Oktober fand in Griesheim statt, bei dem neun Schwimmer der SG Neptun Lampertheim am Start waren. Bedingt durch das nasskalte Wetter fielen die letzten Trainingsstunden der Spargelstädter im Freibad sprichwörtlich ins Wasser und konnten somit nicht mehr absolviert werden. Dies und das fehlende Wendentraining, welches im Hallenbad geplant war, konnte dann im Wettkampf nicht ganz kompensiert werden. Dennoch gaben die Lampertheimer ihr Bestes und konnten auch in Griesheim zahlreiche Platzierungen auf dem Treppchen feiern.

Am Ende waren die Trainerinnen und Wettkampfteilnehmer doch zufrieden mit den Ergebnissen und sehen gleichzeitig auch noch Optimierungsmöglichkeiten. Diese können dann hoffentlich bald im Lampertheimer Hallenbad in Angriff genommen werden.

Die Lampertheimer Treppchenplätze im Überblick: Charlize Bololoi (Jahrgang 2004) 2. Platz über 100 Meter Brust, Jayden Bololoi (Jahrgang 2007) 1. Platz über 50 m Brust in 35,6 Sekunden, 100 m Lagen und 100 m Brust in 1:19,42 Minute sowie ein 2. Platz über 50 m Freistil, Nicolas Greulich (Jahrgang 2009) 2. Platz über 50 m Brust und 3. Platz über 100 m Freistil, Paula Hüskens (Jahrgang 2010) 3. Platz über 50 m Freistil, Meike Langer (Jahrgang 2010) 2. Platz über 50 m Rücken und 100 m Brust, Lia Lorenz (Jahrgang 2010) 3. Platz über 50 m Rücken, Hannah Mörstedt (Jahrgang 2004) 1. Platz über 100 m Rücken in 1:17,95 und 100 m Freistil, 2. Platz über 100 m Lagen und 3. Platz über 50 m Rücken, Maria Mörstedt (Jahrgang 2004) 1. Platz über 100 m Lagen und 200 m Lagen in 2:54,98 und 3. Platz über 50 m Brust und Schmetterling und Henrike Stöckinger (Jahrgang 2006) 1. Platz über 50 m Freistil in 31,73 und 100 m Brust. Die 4 x 50 m-Lagenstaffel mit Maria, Charlize, Hannah und Henrike konnte ebenfalls auf den 2. Platz in 2:27,54 erschwimmen. red