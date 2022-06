Starke Frauen der Bibel

Lampertheim. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands Lampertheim (kfd) lädt am Dienstag, 21. Juni, um 18 Uhr zu einer „Stunde mit Lydia“ in den Pfarrgarten St. Andreas ein. Bei Regen findet die Veranstaltung im St. Andreasheim statt. Lydia, eine Geschäftsfrau aus Philippi in Griechenland, eine erfolgreiche Unternehmerin. Sie handelt mit Purpurstoffen, ihr Geschäft ist eine bekannte Adresse in der Stadt. Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise in die Stadt, er will den Glauben an Jesus auch nach Europa tragen. Hier trifft er Lydia, die seiner Predigt gespannt zuhört. Die Frohe Botschaft begeistert Lydia „und der Herr öffnete ihr das Herz.“ (Apg 16,14). Sie lässt sich spontan taufen und mit ihr auch alle, die zu ihrem Haus gehören. Damit wird ihre Gemeinschaft zur Keimzelle der ersten christlichen Gemeinde auf europäischem Boden.

Für engagierte Frauen, die sich mehr Mitsprache in ihrer Kirche wünschen, ist die erste Christin Europas ein Vorbild. Die kfd lädt ein, mehr über Lydia zu erfahren und darüber in Austausch zu kommen. red