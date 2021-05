Städtepartnerschaften neu mit Leben füllen

Lampertheim. Am 8. Mai 1945 ging der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu Ende. 76 Jahre später wurde im Lampertheimer Schiller-Café eine kleine Vernissage der Helmut Schmidt Medien GmbH eröffnet, um ein Projekt zu würdigen, das für Aussöhnung und Völkerverständigung steht, nämlich die Städtepartnerschaften. Der konkrete Anlass für die Ausstellung waren 55 Jahre Freundschaft zwischen Lampertheim und Ermont.

Bürgermeister Gottfried Störmer konnte unter den Politikern und Passanten auch einen Mann begrüßen, der am 1. Mai 1966 bei der Unterzeichnung der Verschwisterungsurkunde zur Lampertheimer Delegation gehörte, nämlich Wolfgang Werry. Brigitte Stass, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, bedauerte, dass keine Gäste aus Frankreich dabei sein konnten. Umso mehr freue sie sich auf die Zeit, wenn man die französischen Freunde wieder besuchen könne. Immer öfter werde hinterfragt, ob solche Städtepartnerschaften in der heutigen Zeit noch Sinn ergäben. Dies bejahte Stass entschieden. Gerade aufgrund der zunehmenden Europamüdigkeit sei es umso wichtiger, solche Initiativen zu pflegen und neu mit Leben zu füllen.

Die Deutsch-Französischen Karika turen können noch bis zum 29. ... Die Deutsch-Französischen Karika turen können noch bis zum 29. Mai von außen am Schiller-Café betrachtet werden, ohne den Ablauf im Corona-Testzentrum zu stören.

Auch Erster Stadtrat Marius Schmidt begrüßte es, dass in der derzeitigen Situation die Organisation der Ausstellung „La caricade franco-allemande“ möglich gewesen sei. Er erinnerte aber auch daran, dass nicht nur die Kernstadt Lampertheim, sondern auch der Stadtteil Hofheim mit Dieulouard Kontakte zu einer französischen Partnerstadt unterhalte.

Ein Eisberg namens Merkel

Die ausgestellten Karikaturen verschiedener Zeichner aus mehreren Jahrzehnten seit 1963 spielen auf kritische, aber auch unterhaltsame Weise auf die deutsch-französischen Beziehungen und Themen an. Da gibt es das Schiff vom Emmanuel Macron mit der Aufschrift „EU-Reform“, das gerade auf einen gewaltigen Eisberg in Gestalt Angela Merkels zusteuert. Ein anderer Künstler sieht die Teilnehmer der „Tour de France“ aufgrund der Dopingskandale nur noch als radelnde Apotheken an.

Und – ganz aktuell – in der Corona-Krise zeigt sich ein gravierender Unterschied zwischen beiden Völkern: Während die Franzosen Kondome und Rotwein in den Einkaufswagen laden, hamstern die Deutschen wagenweise Toilettenpapier.

Ein Kunstwerk aus Lampertheim soll aber auch ein Geschenk an die Bewohner Ermonts werden. Anouk Bourrat-Moll, Dozentin an der hiesigen Volkshochschule, hat dazu ein Bild geschaffen, das zwei Gestalten zeigt, die sich die Hand geben. Dazu sieht man die Wappen von Ermont und Lampertheim sowie die deutschen und französischen Nationalflaggen, die die Figuren umwehen.

Musikalisch umrahmt wurde die kleine Feierstunde von Hans-Jürgen Götz mit der Trommel sowie Laurent Leroi am Akkordeon. Sie sorgten für typisch französische Atmosphäre mit einem Musette-Walzer und der Instrumentalversion von „La vie en rose“. Übrigens soll es demnächst noch öfter Musik beim Wochenmarkt geben. Wie Marius Schmidt ankündigte, werden künftig jeden letzten Samstag im Monat Lampertheimer Künstler das Einkaufserlebnis melodisch begleiten.

