Stadtwald am Scheideweg

Lampertheim. Soll ein Teil des Lampertheimer Waldes „stillgelegt“ werden? Sollen Flächen sich selbst überlassen und nicht mehr bewirtschaftet werden? Befürworter dieser Praxis argumentieren, es brauche mehr solcher Flächen. Gefährdete Ökosysteme könnten sich auf diese Weise regenerieren und ein Gleichgewicht finden.

Eine neue Balance hätte auch der Lampertheimer Stadtwald nötig. Wie ein im Umweltausschuss mehrheitlich beschlossener Bericht dazu festhält, sind 54 Prozent des Waldes absterbend, 21 Prozent stark geschädigt, „nur 13 Prozent vital“. Weiter heißt es in dem Gutachten der Forsteinrichtung 2022, eine Flächenstilllegung im Ried sehe man wegen der sich ausbreitenden Traubenkirsche „sehr kritisch“. Hinzu komme, dass stillgelegte Kiefernflächen zu einem hohen Waldbrandrisiko führten.

In die gleiche Kerbe schlug nun im Umweltausschuss Gunter Schöcker von der Oberen Naturschutzbehörde. Grundsätzlich seien Stilllegungen, bei denen Pflanzen- und Tierwelt sich selbst überlasen bleiben, ein probates Mittel zur Regeneration. Sinnvoll sei dies aber nur dort, wo es „naturnahen und einigermaßen gesunden Wald“ gebe. Der Zustand des Stadtwaldes sei aufgrund großer Schäden nicht geeignet. „Ich befürchte, dass sich eine naturnahe Bewaldung einfach nicht einstellen würde“, betonte der Vertreter des Regierungspräsidiums.

Auf das Problem nimmt auch das im Ausschuss beschlossene Papier mehrfach Bezug. Demnach leidet der Wald unter dem Maikäfer, der Ausbreitung gebietsfremder Arten wie der Traubenkirsche sowie Pilz- und Mistelbefall an zwei Dritteln der Bäume. Weil viele Jungpflanzen von Rehen gefressen würden, sei der Bestand überaltert.

Hinzu komme die Trockenheit, wie es in dem Bericht heißt, auf den sich die Stadt bei der Bewirtschaftung ihres Waldes in den kommenden zehn Jahren stützt. Demnach sieht die Planung bis 2033 vor, dass der Holzeinschlag auf einen Hiebsatz von 42,9 Prozent gesenkt wird. Zwischen 2012 und 2022 waren noch 56 Prozent vorgesehen. Etwa 83 Hektar Fläche sollen in den kommenden zehn Jahren zudem verjüngt werden. Schöcker, der als Referent vor dem Ausschuss sprach, hob mit Blick auf die diskutierte Stilllegung von Flächen auch hervor, dass dadurch zahlreiche Waldwege verschwinden würden. Solche Trassen seien aber notwendig, damit die Feuerwehr bei einem Brand möglichst nahe an kritische Stellen gelangen kann. Ohnehin steige die Feuergefahr, da durch das Aussetzen jeglicher Bewirtschaftung mehr Totholz anfalle.

Damit skizzierte Schöcker ein Dilemma. Denn einerseits fördern abgestorbene Bäume den Waldumbau, da sie den Reichtum an Insekten, Pilzen und Mikroorganismen erhöhen. Zudem setzt der Verrottungsprozess Nährstoffe frei, die wiederum karge Böden versorgen.

Höhere Brandgefahr durch Totholz

Auf der anderen Seite gefährdeten größere Mengen Totholz den Wald, da sie leicht entzündbar sind. Eine großflächige Stilllegung sei auch aus diesem Grunde problematisch. Auf Nachfrage von Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb (CDU) fügte der Referent hinzu, man könne auch einzelne kleinere Areale des Forsts untersuchen und diese womöglich stilllegen. Korb, der im Arbeitskreis (AK) Wald mitarbeitet, sprach sich dafür aus, solche räumlich begrenzten Versuche zu unternehmen.

Die Position war erwartbar, zumal der AK, dem Mitarbeiter der Kommunalverwaltung und Stadtverordnete angehören, allenfalls im Stadtwald Ost solche Schritte für sinnvoll erachtet. Die Gefahr, dass sich der Waldzustand durch die Stilllegung verschlechtere, sei groß und diene weder Klimaschutz noch Biodiversität. Wichtiger sei der Umbau des Waldes von der Monokultur zu klimastabilen Mischwäldern. „Nur so können wir dauerhaft das Kohlendioxid (CO2) senken, die Temperatur reduzieren, uns vor Sturm und unwetterartigem Regen schützen, das Grundwasser filtern, Orte der Erholung nutzen und Tieren Lebensraum bieten“, heißt es vom AK.

Der Vertreter der Oberen Naturschutzbehörde ergänzte, es gebe auch jenseits großflächiger Stilllegungen Chancen, den Wald zu entwickeln. So könne die kontrollierte Mehrung von Totholz langfristig zur Regeneration beitragen. Auch der verstärkte Schutz von Habitatbäumen sei sinnvoll. Damit sind Bäume gemeint, die Räume für Lebewesen bieten. Dabei handelt es sich um alte, aber auch junge Bäume.