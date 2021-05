Stadtrat will mitnehmen und gestalten

Lampertheim. Heute ist sein 100. Tag im Amt des Ersten Stadtrats. Doch damit beginnt für Marius Schmidt nicht erst die eigentliche Arbeit. Vielmehr ist er seinem Anspruch gefolgt, „vom ersten Tag an arbeitsfähig zu sein“, wie Schmidt im Pressegespräch unterstreicht. Dem Bürgermeister dankte er für die „kollegiale, gleichberechtigte und harmonierende Zusammenarbeit“. Eine Würdigung, die Gottfried Störmer postwendend bestätigt.

Seine Bilanz über die ersten 100 Tage fügt Marius Schmidt ins Leitbild einer „gestaltenden Verwaltung, die mitnimmt“. Ziel sei es, das hohe ehrenamtliche Potenzial in der Stadt zu fördern und die soziale Infrastruktur auszubauen. Im Pressegespräch unternimmt er einen Streifzug durch seine Arbeitsbereiche: Am Ziel, das Hallenbad Mitte September wieder zu öffnen, hält Schmidt als Geschäftsführer der Biedensand-Bäder fest. Ein Freiluftkino im Freibad ist organisatorisch auf der Zielgeraden, und mit der Einrichtung eines Winterdorfs will der Bäderchef die Nachsaison am See beleben. Die Bäder seien zweifellos ein „wichtiger weicher Standortfaktor“.

Das Bürgerportal „Lampertheim Direkt“ wird nach Schmidts Worten hervorragend angenommen: Mit mehr als 15 000 Nutzern hätten sich die Zugriffe auf das neue Online-Format der Lampertheimer Stadtverwaltung nahezu verdoppelt. Nun stehe die Auswertung der Vorschläge und Anregungen an. Der Kulturdezernent macht ferner auf das neue Fortbildungsprogramm für Unternehmen bei der Volkshochschule aufmerksam. Er informiert über die Aussetzung der Vereinsförderpreise; stattdessen sollen die Vereine in diesem Jahr eine Starthilfe nach der Pandemie in Höhe von jeweils 200 Euro erhalten. Eine Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien sei im Gang. 20 000 Euro seien neu als Fördergelder für die Aktion „Sport und Flüchtlinge“ eingeworben. Lampertheim sei nunmehr Mitglied im Netzwerk „Engagierte Stadt“, um von Ideen für die Beantragung von Drittmitteln zu profitieren.

Die Gebühren für Kindertagesstätten und Krippen sollen für die Zeit der Corona-Notbremse ausgesetzt werden, kündigt der Sozialdezernent an. In der zu bildenden Integrationskommission seien alle Plätze belegt. Auch der Behindertenbeirat soll am 14. Juli von der Stadtverordnetenversammlung einberufen werden. Die Umbildung des Dezernatbereichs Kinderbetreuung in einen Eigenbetrieb soll von einem Wirtschaftsprüfer begleitet werden, der aber erst beauftragt werden kann, wenn der Haushaltsplan für dieses Jahr genehmigt ist.

Auch weist Schmidt auf eine neue Büchereisatzung hin, die bis zu 13 Jahre alte Nutzer der Stadtbücherei künftig von Gebühren freistellen will. Die Bildung eines Achterrats mit Schülern der achten Klassen sei nach positiven Rückmeldungen der Schulen ebenso auf dem Weg wie der Ausbau der Alten Schule zu einem Sozialzentrum. urs