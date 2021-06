Stadtplan mit sicherem Schulweg

Lampertheim. Manchmal gelten afrikanische Weisheiten auch im Ried: Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern, heißt es. Zur Schule laufen ist eine dieser Kleinigkeiten, die in Lampertheim gleich mehrere Probleme lösen könnten: morgendliches Verkehrs- und Parkchaos, Unfälle und tonnenweise Kohlenstoffdioxid durch Elterntaxis. Die Stadt hat dafür nun eine Broschüre herausgebracht, in dem sichere Schulwege eingezeichnet sind.

Läuft nur ein Kind mehr selbstständig zur Schule, bringt das wenig. Laufen aber alle Kinder an allen Schulen, nehmen das Rad oder den Bus – dann verändert das viel. Etwa 7,5 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid ließen sich in Deutschland vermeiden, wenn jede dritte Kurzstrecke bis sechs Kilometer mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt würde. Das hat das Verkehrsministerium Anfang der 2000er Jahre errechnen lassen. Der Lampertheimer Stadtverwaltung geht es in erster Linie um die Sicherheit der Schüler. Das vermeintlich sichere Auto der Eltern fördere nämlich gerade nicht die Sicherheit der Kinder – erst dadurch entstünden, so die Beobachtung, viele Unfälle direkt vor den Schulgebäuden.

Polizei und Ordnungsamt appellieren deshalb mit einer ganz groß aufgelegten, stadtweiten Kampagne an Sinn und Verstand. Goethe- und Schillerschule haben den Anfang gemacht: Lehrerbefragung, Elternbefragung, Schulweg-Training, die Einrichtung einer Elternhaltestelle, bunte Kirchenmauern, bunte Unterführungen, bunte Gehwege. Fehlendes Engagement können Eltern der Verwaltung in diesem Fall nicht ankreiden. Die große Hoffnung: Schulwege sicherer machen und das bewusste Verhalten über die Kinder langfristig in Familien und die Gesellschaft zurückspiegeln. „Ihr seid ja schon groß“, betonte Bürgermeister Gottfried Störmer bei der Broschüren-Übergabe an der Goetheschule. Die Hoffnung: Wer einmal selbstständig zur Schule läuft, der will gar nicht mehr gefahren werden.

Dass das Problem Schulweg tatsächlich existiert, zeigt die Elternbefragung: Von 340 Schülern haben sich 167 Eltern zurückgemeldet. Ordnungsamt und Polizei haben Gefahrenstellen herausgefiltert und dort 20 Kontrollen in zivil und Uniform durchgeführt – teilweise gemeinsam mit der Schulleitung. Herausgekommen ist die erste Schulweg-Broschüre. Hier sind kindgerechte Straßenpläne mit sicheren Routen eingezeichnet. Gefahrenpunkte sind mit Fotos hinterlegt.

„Wir haben uns wirklich sehr viele Gedanken gemacht, wie ihr sicher und selbstständig in die Schule kommt“, fasste Bürgermeister Gottfried Störmer die Aktion zusammen. Gemeinsam mit Polizeichef Matthias Seltenreich, Schutzfrau vor Ort Christina Wegerle und Ordnungsamtsleiter Uwe Becher verteilte er die Broschüren an der Schule. In den kommenden Jahren sollen alle Schulen dem Beispiel folgen. ksm