Stadt wird Müll nicht mehr Herr

Lampertheim. Es ist ein Aktionstag, den es eigentlich nicht geben sollte: der Aktionstag „Saubere Gemarkung“. In diesem Jahr haben 383 Personen in Lampertheim teilgenommen. Einzig einige krankheitsbedingte Absagen haben den Durchbruch der 400er-Marke verhindert, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Am Samstag, 4. März, zwischen 9 und 12 Uhr wurde beispielsweise rund um den Vogelpark und das Tierheim, entlang der L 3110 zwischen Neuschloß und der Autobahn 67 aber auch in den Stadtteilen Hofheim, Rosengarten und Hüttenfeld fleißig unachtsam weggeworfener Müll eingesammelt (wir haben berichtet). Dabei wurden neben dem klassischen Verpackungsmüll auch Fundstücke wie Öl- und Benzinkanister oder Farbeimer entdeckt. Insgesamt kamen so rund 3,5 Tonnen Müll zusammen, der durch die Technischen Betriebsdienste an Sammelpunkten aufgenommen und entsorgt wurde.

Neben kostenlos zur Verfügung gestellten Müllsäcken gab es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein kleines Präsent. „Es ist auf der einen Seite ärgerlich, dass viele Personen ihre Freizeit opfern, um den Dreck von einigen wenigen Unbelehrbaren aufzusammeln. Auf der anderen Seite macht es mich als Bürgermeister aber auch Stolz zu sehen, mit welcher Motivation Jahr für Jahr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen Tag wahrnehmen und unser Lampertheim wieder ein Stück weit sauberer machen“, bedankte sich Bürgermeister Gottfried Störmer.

Im Rahmen der Kompass-Müllkampagne wurde auch das Müllfundstück des Monats Februar gekürt. Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe der Alfred-Delp-Schule hatten während einer Projektwoche zum Thema Umweltschutz bei einer dreitägigen Müllsammelaktion im Naturschutzgebiet Biedensand drei Stühle gefunden. Die Ordnungsbehörde der Stadt Lampertheim organisierte begleitend dazu Fahrten zum ZAKB für alle Schüler zu einer Betriebsbesichtigung.

Abfälle als Mammutaufgabe

Da es für Ordnungsbehörde und Technische Betriebsdienste zu einer Mammutaufgabe geworden ist, dem wilden Müll Herr zu werden und das Stadtbild sauber zu halten, ist die Verwaltung auf Unterstützung durch die Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Daher werden jetzt Umweltpaten gesucht, die mithelfen, bestimmte Bereiche in Lampertheim sauber zu halten.

Dies können beispielsweise Gehwege oder Grünanlagen direkt vor dem eigenen Haus oder in der näheren Umgebung, Areale um Vereinsheime oder Sportstätten oder auch öffentliche Anlagen wie Spielplätze, der Stadtpark oder der Bahnhof sein. Interessenten können sich bei der Ordnungsbehörde Lampertheim, Domgasse 2, Telefon 06206/935-455 oder ordnungsbehoerde@lampertheim.de melden. red