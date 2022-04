Stadt will Zugriffsrecht

Lampertheim. Im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (SEBA) stand die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Bahnhofsgebäude und den Bahnhofsvorplatz auf der Tagesordnung. Wie Bürgermeister Gottfried Störmer erläuterte, beabsichtige die Stadt Lampertheim zwar nicht, „morgen den Bahnhof zu kaufen“. Allerdings möchte sie sich ein Zugriffsrecht sichern, für den Fall, dass der jetzige Eigentümer die Immobilie samt dem Grundstück veräußert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bisher habe dieser immer erklärt, dies nicht zu tun, solange für den Verkauf Spekulationssteuer zu entrichten wäre. Da aber nach zehn Jahren Besitz diese Pflicht entfällt, könnte es sein, dass der Bahnhof 2023 zum Verkauf angeboten wird, so Störmer. Dann wolle die Stadt ein Zugriffsrecht haben, das mit der erarbeiteten Vorkaufsrechtsatzung möglich werde.

Ziel ist es, den Bahnhof und das Bahnhofsumfeld im Rahmen des Stadtumbaus umzugestalten. Alle anderen im näheren Bahnhofsumfeld gelegenen Grundstücke gehören bereits der Stadt. So lange aber der Bahnhof und der Vorplatz selbst nicht in städtischem Eigentum sind, ist keine ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung an dieser Stelle möglich. Der Ausschuss nahm den Beschlussvorschlag zur Satzung einstimmig an. swa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2