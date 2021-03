Lampertheim. Spätestens Ende März soll hier im Fünf-Minuten-Takt getestet werden. Doch bis dahin wird am Schillercafé erst einmal gefeiert. Seit 25 Jahren verkaufen Landwirte und Marktbeschicker auf dem Schillerplatz Gemüse, Fleisch, Brot oder Antipasti. Das Jubiläum feiert die Stadt mit einer Foto-Ausstellung – und mit einem Versprechen. Das soll es nämlich noch lange nicht gewesen sein.

Mit der Einrichtung des Corona-Testzentrums im Schillercafé muss die nur von außen einsehbare Ausstellung zwar bald weichen. Mit den Feierlichkeiten soll es aber weiter gehen. Sobald es die Corona-Situation zulasse, versprach City- und Eventmanager Dirk Dewald im Vorfeld, sollen auf dem Wochenmarkt Begleitveranstaltungen wie Lesungen oder Live-Konzerte stattfinden. Das Stadtmarketing will damit nicht nur dem besonderen Geburtstag gerecht werden, sondern damit auch den Markt langfristig sichern und aufwerten.

Am Rande der Ausstellungseröffnung wurden Gedanken laut, den Markt künftig regelmäßig kulturell zu bespielen. Im Wettbewerbsbeitrag der Stadt für das hessische Innenstadt-Förderprogramm „Ab in die Mitte“ sei das bereits verankert.

Das passt ohnehin in die Bestrebungen des Stadtmarketings und von Marius Schmidt (SPD). Der neue Erste Stadtrat hatte etwa mehrfach eine Sommerbühne mit Kulturveranstaltungen nach Viernheimer Vorbild an ebenjenem Platz angeregt. Dirk Dewald hatte ferner angekündigt, auch einen „After-Work-Markt“ etablieren zu wollen. Die Idee: Alle paar Wochen soll donnerstags in den Abendstunden ein besonderer Markt für Berufstätige angeboten werden – mit Musik und Weinproben.

An Bedeutung gewonnen

All das zeigt: Der zwei Mal wöchentlich stattfindende Markt hat seit Beginn der Corona-Pandemie noch an Bedeutung gewonnen. „Das ist einer der letzten möglichen Treffpunkte für viele Menschen“, sagte etwa Landrat Christian Engelhardt, der mit Bürgermeister Gottfried Störmer die Ausstellung am Wochenende aufsuchte. Er bescheinigte der Spargelstadt, „ein echter Leuchtturm“ in Sachen Direkterzeugung und -vermarktung zu sein. „Hier saisonal einzukaufen ist meist ökologischer als Lebensmittel mit Siegel aus dem Supermarkt“, sagte er. Auch Bürgermeister Störmer betonte, der Markt sei ein wichtiger Beitrag zu Nachhaltigkeit. Symbolisch erhielt deshalb jeder Einkäufer am Samstag eine eigens bedruckte Stofftasche zu seinem Einkauf dazu.

Die Ausstellung selbst bringt Besuchern die Geschichte des Lampertheimer Wochenmarkts näher, die mit der Ausrufung zum Marktflecken 1716 ihren Anfang nahm. Mehrere Versuche, einen Markt zu etablieren – etwa auf dem Sedanplatz – waren gescheitert, bevor am 16. März 1996 die Veranstaltung auf dem Schillerplatz begann. ksm