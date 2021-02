Lampertheim. Seit 23. Januar ist das Tragen von medizinischen OP- oder FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen vorgeschrieben, die sogenannten Alltagsmasken haben hier ausgedient. Seither wird bundesweit diskutiert, wie diejenigen unterstützt werden können, die sich die Anschaffung solcher medizinischen Masken, die es in Apotheken, Drogerie- und Supermärkten zu kaufen gibt, nicht leisten können.

Das Land Hessen hat entschieden, Bedürftige über die hessischen Tafeln zu versorgen. Diejenigen, die dort Hilfestellung erfahren, sollen dort auch medizinische Masken kostenlos erhalten. Das hessische Innenministerium stellt nach eigenen Angaben den Tafeln dafür insgesamt eine Million medizinische Masken zur Verfügung.

In der jüngsten Bürgermeisterdienstversammlung mit dem Landrat haben die Kommunen angeregt, die Verteilung über die Städte und Gemeinden vorzunehmen, da dort entsprechende Daten bedürftiger Personen vorliegen. Außerdem sei die Anzahl an bedürftigen Personen in den Kommunen höher als die Anzahl an Tafel-Berechtigten Personen. Diesen Vorschlag unterstützt auch die Stadt Lampertheim, wie deren Pressesprecher Christian Pfeiffer auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt. Die Verteilung könnte an einem zentralen Ort vorgenommen werden. Derzeit kläre der Landrat, der in seiner wöchentlichen Corona-Pressekonferenz den Vorschlag begrüßt hat, ob so etwas möglich ist.

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat mittlerweile auch erlassen, dass kurzfristig rund 189 000 Masken über einen Verteilerschlüssel in den Gemeinschaftsunterkünften verteilt werden, in denen Asylbewerber untergebracht sind.

Außerdem werden alle Wahlhelfer, die bei der Kommunalwahl am 14. März im Einsatz sind, mit FFP2-Masken ausgestattet. swa