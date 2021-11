Stadt will unterstützen

Lampertheim. Einen Aufruf, die Chance auf eine Nutzung des schnellen Glasfaser-Internets wahrzunehmen, richtete Bürgermeister Gottfried Störmer in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung am Freitagabend an die Bevölkerung. Das betreffende Unternehmen verlege das Glasfasernetz kostenfrei, sofern eine Vorvermarktungsquote von 40 Prozent erreicht sei. Der Lampertheimer Versorger Energieried würde anschließend Telekommunikationsprodukte vermarkten.

Außerdem nahm der Bürgermeister Stellung zu den jüngsten Plänen auf dem Gelände der Lampertheimer Pfarrei Mariä Verkündigung. Er vertrat dabei die Auffassung, die Stadt hätte mehr tun können, wenn das Kirchengebäude niedergelegt worden wäre. Die Entscheidung in den Gremien der Gemeinde für einen Erhalt der Kirche sei aber zu respektieren. Die Stadt werde die Pfarrei unterstützen. Störmer sagte zu, „dass Chöre und Orchester nicht im Regen stehen gelassen werden“. Die Verwaltung werde „im Rahmen unserer Möglichkeiten“ Unterstützung anbieten.

Für Mariä Verkündigung hat eine neue Zeit begonnen. © Berno Nix

Wie berichtet, suchen die Gemeindegruppen von Mariä Verkündigung nach Räumlichkeiten für Begegnungen, Unterricht, Proben und Konzerte, nachdem sich Jugendheim und Pfarrhaus als akute Sanierungsfälle gezeigt und die führenden Gremien der Gemeinde dafür gestimmt hatten, der Caritas das Gelände zur Verfügung zu stellen, um Alten- und Pflegeeinrichtungen neu zu errichten. urs