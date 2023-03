Stadt versteigert Fundsachen

Lampertheim. Am Samstag, 25. März, versteigert die Stadtverwaltung Lampertheim ab 12.30 Uhr vor dem Haus am Römer in der Domgasse 2 Fundsachen, die von ihren Eigentümern nicht innerhalb von sechs Monaten abgeholt wurden. Unter anderem werden Fahrräder versteigert, die herrenlos im Stadtgebiet standen und vom Ordnungsamt eingesammelt wurden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten das nötige Kleingeld mitbringen, da vor Ort ausschließlich bar bezahlt werden kann, teilt die Stadtverwaltung mit. Sollte das Wetter nicht mitspielen, muss die Veranstaltung kurzfristig entfallen. Ein neuer Termin wird dann mitgeteilt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1