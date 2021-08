Stadt versagt bei Sicherheit

Betreff: Artikel Gegen die Angst stark machen

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die „Stadt“ Lampertheim ist seit Jahren nicht in der Lage oder nicht willens, sich um das vergammelte „Renthaus“ zu kümmern oder um die fürchterlichen krummen und stolpergefährlichen Gehwege und Straßen in der Innenstadt. Sie gibt lieber Geld für den ewig erfolglosen Stadtmarketing Verein aus, der es nicht einmal schafft, ein Image für die Stadt Lampertheim – auch außerhalb – aufzubauen, sondern lieber fragwürdige Werbemaßnahmen für ein ausgefallenes Spargelfest in Form einer billigen Plastikente zu verteilen beziehungsweise für 5 Euro zu verkaufen, die nicht einmal schwimmfähig ist. Verschwendung von Steuergelder kann man so einen Unsinn nennen.

Die Visitenkarte einer jeder Stadt ist der Bahnhof. Hier versagt die Stadt auch seit vielen Jahren. Eine stinkende Unterführung mit verschmierten und voll urinierten Aufzügen empfängt hier jeden Besucher, der mit der DB in Lampertheim ankommt. Lächerlich sind die gegenseitigen Vorwürfe zwischen der Stadt und der DB, was die Sauberkeit/Sicherheit dieser Anlage angeht.

Kameras könnten an vielen Plätzen, besonders am Bahnhof/Unterführung und im Stadtpark, nicht nur den älteren Menschen ein größeres Sicherheitsgefühl geben, wie es in den meisten deutschen Städten schon lange zur Normalität geworden ist. Polizeiliche oder Streifen von der sogenannten „Ordnungspolizei“, sieht man bei Dunkelheit so gut wie nie, obwohl der Flyer dieser Polizei zweiter Klasse „Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung“ lauthals verspricht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Seit Jahren sind schon die Laternen im Stadtpark beschädigt, weil angeblich niemand für die Wartung zuständig sein will. Jedes Jahr redet sich die Stadtverwaltung bei diesem Thema aus ihrer Verantwortung. Bereits im vergangenen Jahr sollten laut Information der Stadt Lampertheim neue Laternen installiert werden.

Man darf schon jetzt Zweifel anmelden, dass sich auch die Anschaffung der neuen Laternen wieder verzögern wird. Auch auf die Wartung dürfen wieder Bedenken, nach den ersten Beschädigungen/Ausfällen, schon jetzt angemeldet werden, besonders wenn wie bisher an eine auswärtige Firma beauftragt wird.

Was die Attraktivität,Sicherheit und Sauberkeit der Stadt Lampertheim angeht, kann man den verantwortlichen Mitarbeitern nur noch mangelhafte Noten ausstellen.