Lampertheim. „Als ein Bürger, der immer mehr die Freude an Lampertheim verliert, grüßt Sie freundlich“ – mit diesen Worten hat der Lampertheimer Thomas Hensel eine E-Mail an Bürgermeister Gottfried Störmer unterzeichnet, die er dem „Südhessen Morgen“ in Kopie hat zukommen lassen. In dieser Mail macht Hensel seinem Frust Luft. Er ärgert sich über Dreck und Müll in vielerlei Gestalt und rücksichtslose Mitbürger. Hensel ist mit diesem Ärger nicht allein. In der Kategorie „Wilder Müll“ des digitalen Mängelmelders unter „Lampertheim direkt“ auf der städtischen Homepage finden sich zahlreiche ähnliche Einträge – viele mit dem Status „In Bearbeitung“, viele aber auch bereits mit dem Hinweis „Gelöst“.

Überlaufende Mülleimer

Hensel schildert, welcher Anblick sich ihm am Montagmorgen vor seinem Haus an der Ringstraße bot: „Der neben den drei dort befindlichen Altglascontainern aufgestellte Mülleimer lief, wie sehr oft, über von Hundekotbeuteln. Mag das bei einem im Rinnstein liegenden Beutel auf den ersten Blick noch unauffällig sein, ist dieser Zustand in den heißen Sommermonaten nicht nur olfaktorisch eine ernsthafte Belastung. Der Blick hinter die Glascontainer offenbarte zum xten Male, dass selbige als wilde Müllkippen betrachtet werden und zur Entsorgung weiteren Mülls einladen: in diesem Fall von gelben Säcken. Und damit nicht genug: Einer der dort illegaler- und asozialerweise deponierten Säcke ist von Ratten, Hunden oder ... aufgerissen worden und ergießt sich nun über das benachbarte Feld.“ Entsprechende Fotos hat er beigefügt.

Hensel hält diese Zustände für „untragbar“ und ergänzt, dass „unzählige“ Mitbürger sich nicht den geringsten Deut um Ruhezeiten scherten und ihre Glasflaschen zu jeder Tages- und Nachtzeit klirrend entsorgten. Er findet, „dass das Ökosystem, die Bürgergemeinschaft, das Stadtbild und das Image Ihrer Stadt empfindliche Schäden zeigen“.

Um Stellungnahme zu Hensels Beobachtungen gebeten, teilt die Stadtverwaltung Lampertheim mit, dass sie „bereits im letzten Jahr einen massiven Anstieg von Müllablagerungen in der Natur verzeichnet“ hat. Leider setze sich der Trend auch in diesem Jahr fort. Allein im ersten Quartal, von Anfang Januar bis Ende März, seien 97 Meldungen eingegangen, heißt es aus dem Stadthaus. Die Meldungen würden von aufmerksamen Bürgern und den städtischen Mitarbeitern gemacht. Um insbesondere dem Nachahmungseffekt entgegenzuwirken, würden kleinere Müllansammlungen unmittelbar durch die Stadtpolizei entsorgt. Größere Gegenstände und Müllablagerungen müssten vom Bauhof abgeholt werden.

Ermittlung schwierig

„Der Nachweis oder die Ermittlung eines Verursachers gestalten sich dabei sehr schwierig. Die Müllablagerungen werden nach Daten und Hinweisen auf den Verursacher untersucht. Nicht selten kommt es dabei zu einer erfolgreichen Rückverfolgung des Müllsünders“, erklärt Bürgermeister Störmer.

„Flankierende Maßnahmen neben den allgemeinen Kontrollen der Stadtpolizei wie zum Beispiel die Sperrung der Biedensandstraße zur Nachtzeit helfen zwar temporär, verlagern aber teilweise die Müllproblematik an andere Stellen“, sagt Störmer. „Daher können wir nur durch eine schnelle Entsorgung dafür sorgen, dass nicht noch mehr abgelegt wird. Das Ablegen von Müll in der Natur ist kein Kavaliersdelikt. Die Müllentsorgung ist über die Wertstoffhöfe – in vielen Fällen auch kostenlos – sichergestellt“, mahnt der Verwaltungschef.

„Wir sind den aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern dankbar, die nicht müde werden, uns die Müllablagerungen zu melden oder sich sogar die Mühen machen und den Unrat in der Natur einsammeln“, so Störmer. red/swa

