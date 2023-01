Stadt richtet zusätzliche Parkplätze ein

Hofheim. Nach der heftigen Kritik aus der Hofheimer Bürgerschaft bei der Informationsveranstaltung im Bürgerhaus in der vergangenen Woche haben Energieried und die Verkehrsbehörde der Stadt Lampertheim nach möglichen Ausweichflächen zum Parken gesucht. Fündig wurden sie auf der freien Fläche hinter dem Feuerwehrgerätehaus in der Gartenstraße und auf dem Vorplatz der katholischen Kirche in der Kirchstraße/Flatenstraße.

In den kommenden Tagen werden hier die Parkplätze provisorisch markiert, um die freien Flächen so effizient wie möglich zu nutzen. Beide Maßnahmen sind mit der Freiwilligen Feuerwehr Hofheim sowie Vertretern der katholischen Kirche abgestimmt. Die Verwaltung bittet darum, diese Parkplätze für Besucher sowie Anwohner freizuhalten, welche über keinen privaten Stellplatz verfügen.

Außerdem hat die Stadtverwaltung die Planung der Umleitungsstrecke und für den Busverkehr noch einmal überarbeitet: Die innerörtliche Umleitungsstrecke verläuft für die Bauabschnitte 1, 1.2, 2 sowie 3 von der Rathenaustraße über die Erzbergerstraße, Kirchstraße, „kleine“ Lindenstraße, Backhausstraße zurück auf die L 3411/Lindenstraße und in umgekehrter Richtung.

Für den Bauabschnitt 1.1 soll die Umleitungsstrecke von der L 3411/Bahnhofstraße (Höhe Lackiererei) über die Bensheimer Straße, Schillerstraße, Rathenaustraße, Erzbergerstraße, Kirchstraße, „kleine“ Lindenstraße/Backhausstraße zurück auf die L 3411/ Lindenstraße und in umgekehrter Richtung ausgewiesen werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperrung weiträumig zu umfahren und auf bekannte Seitenstraßen auszuweichen.

Bushaltestellen werden verlegt

Der öffentliche Personennahverkehr wird die ausgeschilderte Umleitung nutzen, so dass der Nah- und Schulbusverkehr gewährleistet ist. Die Haltestelle „Steffanstraße“ wird während der gesamten Bauzeit in die Kirchstraße (Höhe Steffanstraße) verlegt. Während des Bauabschnitts 1.1 (Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Rathenaustraße) in den Osterferien wird auch die Haltestelle „Heess“ verlegt. Die Ersatzhaltestelle hierfür wird in der Bensheimer Straße auf Höhe der Hausnummern 1A bis 3 eingerichtet. Nutzer des ÖPNV werden gebeten, hierzu auch etwaige Fahrgastinformationen an den Haltestellen zu beachten.

Die Stadtverwaltung ist sich, wie sie mitteilt, der extremen Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner bewusst und dankt für das Verständnis. Verkehrsrechtlich anordnende Behörde der Maßnahme ist die Straßenverkehrsbehörde Kreis Bergstraße. red