Stadt rechnet nicht mit weiteren Überraschungen

Lampertheim. Die gute Nachricht vorneweg: Die Hallenbad-Wiedereröffnung zu Saisonbeginn im September steht. Zumindest, wenn „nichts komplett Unvorhergesehenes mehr passiert“. Das teilte Bäder-Chef Marius Schmidt am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss mit. Das Gremium stimmte der Übernahme einer Ausfallbürgschaft für gestiegene Sanierungskosten einstimmig zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt soll die Badsanierung bis zur Fertigstellung in der ersten Septemberwoche etwa 4,7 Millionen Euro kosten. Deshalb war ein zusätzlicher Kredit in Höhe von 750 000 Euro nötig geworden. Marius Schmidt erklärte die gestiegenen Kosten mit „Preisexplosionen“ für Rohstoffe und Materialien auf dem Weltmarkt. Der Erste Stadtrat war bei der Sitzung um Transparenz und Aufbruchsstimmung bemüht, ohne dabei seinen Vorgänger in Misskredit zu ziehen. Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel bezeichnete den Beschluss, dass die Stadt für die Biedensand-Bäder bürgt, als „alternativlos“. Dennoch müsse man nach den Gründen fragen, Verantwortungen und mögliche Regressansprüche gegen Dritte prüfen, so Nickel.

In eine ähnliche Kerbe hieb CDU-Koalitionspartner Alexander Scholl, der sich einige Spitzen zwischen den Zeilen gegen Ex-Bäder-Chef Jens Klingler nicht verkneifen wollte. Er begrüßte zwar, dass „die Sanierung in den letzten Monaten Fahrt aufgenommen hat“. Gleichzeitig, so der CDU-Fraktionschef, entstünde aber der Eindruck, es sei nicht von Anfang bis Ende so gearbeitet worden, wie man sich das bei einem Millionen-Projekt wünsche. „Diese Beträge tun uns durchaus weh. Alles andere als eine Zustimmung macht aber keinen Sinn, sonst dauert es nur noch länger und wird noch teurer“, betonte er. Ähnlich wie Stefan Nickel (Grüne) forderte Scholl von den Biedensand-Bädern eine Auflistung, wie es zu Mehrkosten gekommen sei.

FDP-Mitglied Stefanie Teufel erklärte, die Stadt müsse aus dem Sanierungsvorhaben lernen. „Fehler in der Anfangsphase potenzieren sich immer“, so Teufel. Die Feststellung der Grünen, die Sanierungssumme habe sich „locker verdoppelt“, ließ Marius Schmidt nicht gelten. „Wir haben schon 2019, als wir das hessische Förderprogramm mit einbezogen haben, 3,2 Millionen Euro angesetzt, um maximale Fördergelder zu erhalten“, erklärte Schmidt. Schon bei seinem Amtsantritt sei klar gewesen, dass dieses finanzielle Korsett nicht zu halten sei. Im neuen Darlehen inbegriffen sei ein konservativer Puffer von 200 000 Euro. „Das ist bei den aktuellen Preisentwicklungen nur vernünftig“, betonte er. Mit weiteren bösen Überraschungen rechnet er aber nicht mehr. Mit Trockenbau und Fliesen seien nur noch zwei Gewerke fertigzustellen. „Als Stadt sind wir gut beraten, weiter auf ein Frei- und Hallenbad zurückgreifen zu können“, so Schmidt. Ein Teil der Kosten seien außerdem Investitionen, die sich langfristig rechnen würden. ksm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2