Lampertheim. Neue Betriebskostenverträge wird die Stadt Lampertheim mit den kirchlichen Trägern der konfessionellen Kindertagesstätten und dem Viernheimer Verein Lernmobil, der im Rahmen des „Pakts für den Nachmittag“ die Betreuung an den Lampertheimer Grundschulen übernommen hat, abschließen. Der Sozialausschuss hat den entsprechenden Beschlussvorlagen in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, die Stadtverordnetenversammlung wird am 25. Februar einen entsprechenden Beschluss fassen.

AdUnit urban-intext1

Seit Jahren verhandelt die Stadt mit der katholischen Kirche, vertreten durch das Bistum Mainz, und der evangelischen Kirche, vertreten durch das Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau (EKHN) über die Aufteilung der laufenden Betriebskosten der jeweiligen Einrichtungen. Die bisherigen Verträge galten seit 2001 beziehungsweise 2004 und bildeten die aktuelle Gesetzgebung nicht mehr ab. In Lampertheim gibt es vier evangelische und drei katholische Kitas.

Die Kirchen fordern, auch weil sie durch Kirchenaustritte und Steuerausfälle unter finanziellem Druck stehen, eine Gleichstellung mit freien Trägern. Diese müssen keine Eigenmittel für den laufenden Betrieb der Kita aufbringen. Bei den konfessionellen Einrichtungen war es bisher so geregelt, dass die Kommune 85 Prozent der Kosten übernimmt, die nicht durch Elternbeiträge oder Landeszuschüsse gedeckt werden, und die Kirche 15 Prozent.

Berechnung wird verändert

Die Kirchen streben an, stärker von den durch die neue Gesetzgebung höheren Landeszuschüsse zu profitieren. Dazu wollen sie weiterhin 15 Prozent der Betriebskosten übernehmen – allerdings soll der Anteil anders berechnet werden. Dafür werden die Landeszuwendungen bereits abgezogen, ehe der kirchliche Betriebskostenanteil berechnet wird. Zugleich behält sich die Stadt das Recht vor, Kostensteigerungen nicht automatisch zu übernehmen, wenn die Erhöhung auf kircheninterne Beschlüsse zurückgeht.

AdUnit urban-intext2

Marius Schmidt, der erstmals als neuer Erster Stadtrat und nicht wie bisher als Vertreter der SPD-Fraktion am Ausschuss teilnahm, betonte, dass die ausgearbeitete Vereinbarung das Ergebnis langer, zäher Verhandlungen sei. „Die Kirchen haben sich als harter Verhandlungspartner erwiesen“, so Schmidt. Allerdings sei es keine Alternative, auf die Kirchen als Träger zu verzichten. Auch wenn sie sich immer mehr aus der Finanzierung zurückzögen, würden sie immerhin noch einen Teil der Kosten übernehmen. Ohne diesen Anteil wäre der städtische Haushalt mit weiteren 400 000 Euro belastet. Neuverträge gingen immer zu 100 Prozent zulasten der Kommune. Deswegen sei es richtig und wichtig, Altverträge so zu gestalten, dass sie mit Kompromissen weiterlaufen können.

Außerdem stünde die Verwaltung vor riesigen Problemen, wenn die Kirchen ganz aus der Kinderbetreuung aussteigen und die Stadt deren Kitas übernehmen oder neue bauen müsste. Die neuen Vereinbarungen, die übrigens mit den Nachbarkommunen Bürstadt, Biblis und Viernheim abgestimmt wurden, seien ein „notwendiges Übel“, heißt es in der Beschlussvorlage. Trotzdem begrüßen Verwaltung wie Politik den Erhalt der Trägervielfalt in der frühkindlichen Bildung.