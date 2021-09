„Stadt, Land, Spielt!“ in Lampertheim

Lampertheim. Das Team der Lampertheimer Jugendförderung lädt für Samstag, 11. September, in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei von 10 bis 16 Uhr zu einem tollen Familienspieltag in die Stadtbücherei ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstmals in diesem Jahr hat sich die Jugendförderung erfolgreich um eine Teilnahme bei „Stadt, Land, Spielt!“ (SLS) beworben, ein Projekt zur Förderung des Kulturguts Spiel. Als offizielle Teilnehmerkommune laden die Jugendförderung und die Stadtbücherei Lampertheimer Spielinteressierte jeden Alters ein, an diesem Tag vorbeizuschauen und mitzuspielen.

Die „Tage des Gesellschaftsspiels“ finden coronabedingt in diesem Jahr wie schon 2020 als Mini-SLS analog und digital stattfinden, und zwar bundesweit sowie in Österreich und der Schweiz. Die Türen sind je nach Veranstaltung am Samstag oder/und Sonntag, 11./12. September, für alle geöffnet, die friedlich miteinander spielen wollen. Obwohl große Veranstaltungen nicht stattfinden können, haben über 66 Vereine, Spieleclubs, Spieleläden, Ludotheken, Bibliotheken sowie touristische Destinationen Räume zum Spielen gefunden – draußen wie drinnen. Darüber hinaus wird es ab Freitagabend übers gesamte Wochenende hinweg unter dem Motto „SLS Digital“ ein digitales Programm mit Live-Spielen, Portraits, Videos, Präsentationen und Talk geben.

Damit der Spielspaß groß ist, haben zahlreiche Spieleverlage ihre neuesten Spiele zur Verfügung gestellt. Viele Veranstaltungsorte bieten auch die Teilnahme an einer Spiele-Rallye an. Diese Rallyes sind durchweg für Familien geeignet und versprechen spannende Momente. Zu gewinnen gibt es natürlich auch das eine oder andere Brettspiel. Auch in Lampertheim wird die Familien-Spielrallye angeboten. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Informationen im Internet: www.stadt-land-spielt.de.