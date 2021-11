Lampertheim. Die Buden an der Domkirche stehen zwar schon, dennoch hat sich die Stadtspitze am Montag entschieden, den Lampertheimer Weihnachtsmarkt Pandemie-bedingt abzusagen. Auch den geplanten „Adventsbummel“ am Freitag, 26. November, und das Winterdorf auf dem Gelände der Biedensand Bädern wird es in diesem Jahr nicht geben.

Unter den derzeitigen Bedingungen sei ein Weihnachtsmarkt

