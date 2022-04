Die Stadt und die Bildungseinrichtung Lernmobil vertiefen ihre Zusammenarbeit in Sachen Integration und Spracherwerb. In einem nun geschlossenen Vertrag ist festgehalten, dass künftig die Weiterbildung der Integrationslotsinnen in Lampertheim ausgebaut wird. Außerdem wollen die Stadt und die Bildungseinrichtung mit Sitz in Viernheim die Sprachförderung erwachsener Zuwanderer gezielter fördern,

...