Stadt holt Laub an der Straße ab

Lampertheim. Die Technischen Betriebsdienste der Stadt Lampertheim möchten die Anwohner von Straßen mit erhöhtem städtischen Laubaufkommen unterstützen, in dem das Laub vor Ort abgeholt wird.

So haben die Anwohner der unten genannten Straßen die Gelegenheit, bis zum Sammelzeitpunkt am Samstag, 29. Oktober und am Samstag, 19. November, das Laub auf den Gehwegen und Parkplätzen vor ihrem Grundstück in Anhäufungen zu sammeln. Diese werden von Mitarbeitern der Technischen Betriebsdienste mit dem Laubhäckselgerät aufgesaugt beziehungsweise mit der Kehrmaschine aufgekehrt. Die Abholung erfolgt jeweils fortlaufend von 9 bis 11 Uhr in den Ortsteilen und ab 11 Uhr in der Kernstadt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um keine Grünschnittabfuhr handelt. Die Stadt bittet um Verständnis, dass jeder Straßenzug nur einmal abgefahren werden kann.

Die Sonderaktion findet in folgenden Straßen statt: in der Kernstadt Am Graben, Andreasstraße, Bachfeld, Europaring, Glefsweilerstraße, Schifferstraße, In den Gärten, Neuschloßstraße und in der Römerstraße, in Hofheim In der Teichgewann, in Neuschloß im Akazienweg, Ahornweg, Buchenweg, Eichenweg und Ulmenweg sowie in Hüttenfeld in der Alfred-Delp-Straße und der Jakob-Müller-Straße.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass alle Grün- und Baumpaten der Stadt Lampertheim ab Montag, 24. Oktober, kostenlos vier Laubtüten pro betreuter Grünfläche/Baum bei den Technischen Betriebsdiensten abholen können. Anders als in den Jahren zuvor, kann der gefüllte Papiersack nicht zu der Biomülltonne dazugestellt werden. Nach einem Anruf bei den Technischen Betriebsdiensten unter 06206/94 99 00 werden diese abgeholt. Die Aktion läuft bis zum 9. Dezember. red