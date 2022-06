Ein städtisches Förderprogramm für die Kindertagespflege in Lampertheim hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Dafür wurden im Haushalt 50 000 Euro eingeplant. Ziel ist es, mit diesen Fördermitteln weitere Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren bei Tagesmüttern oder -vätern zu schaffen. So sollen das Platzangebot vergrößert und der

