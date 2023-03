Stadt dankt engagierten Lampertheimerinnen und Lampertheimern

Lampertheim. Anerkennungsabend für Ehrenamtliche - so lautet der etwas sperrige Titel für eine Veranstaltung, bei der die politisch Verantwortlichen der Stadt Lampertheim Bürgerinnen und Bürgern danken, die sich für das Gemeinwesen engagieren. Nach zweijähriger Pandemie-Pause konnte dieser Abend am Samstag nun wieder in der Hans-Pfeiffer- Halle stattfinden. Rund 850 Lampertheimerinnen und

...