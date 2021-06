Stadt bietet Ferienprogramm an

Lampertheim. Eine gute Nachricht für Kinder und Jugendliche und sicherlich auch für viele Eltern: Die Lampertheimer Ferienprogramme „Ü12 Summertime“ für Jugendliche ab zwölf Jahren und „Ferienspaß“ für Kinder von sechs bis elf Jahren finden in diesem Jahr wieder statt. Letzteres beginnt in der zweiten Ferienhälfte.

AdUnit urban-intext1

Kürzlich stellten die Organisatoren die jeweiligen Angebote vor. Auch wenn die immer noch erforderlichen Hygiene- und Abstandsregelungen mehr Aufwand für die Stadtjugendförderer bedeuten, so freuen sich Fachdienstleiter Manfred Scholz und Susanne Camus sehr, dass das Programm vor Ort und in Präsenz stattfinden kann. Es sei auch „ein Schritt in die Normalität“.

Viele Angebote kostenlos

Workshops, Mint-Magie und mehr Das Kinder-Vormittagsprogramm geht von 9 bis 12 Uhr und das Nachmittagsprogramm von 13 bis 16 Uhr. Einige Veranstaltungen werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und „Rack Your Brain“ von der Stiftung „Lesen“ unterstützt. Ab Dienstag, 7. August gibt es Mint-Magie zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu erleben. Eine Anmeldung ist wochenweise möglich. Es fällt ein Unkostenbeitrag von 15 Euro pro Woche an (Vor- oder Nachmittagsprogramm), der zu Beginn bezahlt werden muss. Ab Donnerstag, 1. Juli, nimmt die Jugendförderung verbindliche Anmeldungen per E-Mail entgegen (Jugendfoerderung@lampertheim.de). Die Nachricht sollte enthalten: Name des Kindes, Anschrift und Datum sowie den Themenbereich der gewünschten Aktionswoche. Es dürfen nur Kinder teilnehmen, die angemeldet sind. Informationen gibt es auch unter Telefon 06206 /93 53 94. Treffpunkt für alle Workshops ist die Zehntscheune. Flyer werden verteilt, außerdem sind die Programme auf der Jugendförderung Facebookseite und Instagram ersichtlich. roi

Die Jugendförderer versprechen sechs spannende Wochen voller Spaß, Bewegung und Kreativität. Das Programm „Summertime“ für die über Zwölfjährigen macht dabei ab 19. Juli den Anfang. Es entspreche dem Freizeitverhalten der Jugendlichen und beinhaltet bewährte und neue Angebote, so die Organisatoren.

„Außerdem haben die Programmaktionen einen taschengeldfreundlichen Preis und manche sind kostenlos“, erklärte Manfred Scholz. Er lobte die Teilnehmer vergangener Jahre, die auch in der Ferienzeit an kreativen Bildungsangeboten interessiert und mit Eifer dabei gewesen seien. Bei allen Workshops werden die Stadtjugendförderer an Bord und Ansprechpartner sein, auch wenn ein Dozent die Kurse leite.

AdUnit urban-intext2

Vereine machen wieder mit

„Wir haben wieder attraktive Partner zur Ausgestaltung der Programme gefunden, wie die Volkshochschule, die Technischen Betriebsdienste und Media.Lab Lampertheim“, so der Fachdienstleiter. Die Angebote reichen von Kursen für Nähen und Zeichnen, über Grill- und Cocktailworkshops bis hin zum Erstellen von coolen Videos mit Greenscreen oder Baggerfahren.

In der zweiten Ferienhälfte, vom 9. bis 27. August, gibt es Ferienspaß für die Jüngeren von sechs bis elf Jahren. „Wir haben Lampertheimer Vereine angeschrieben, um zu erfahren, welche uns unterstützen können“, berichtete Susanne Camus. Der Odenwaldklub (OWK), die Naturfreunde, die St. Georgspfadfinder, der Schützenverein Hubertus und der Verein Lampertheimer Kegler sind in diesem Jahr wieder mit dabei. Camus, Leiterin des Spielmobils, freut sich, dass die Kinderanzahl auf 20 je Veranstaltung aufgestockt werden durfte. Es gibt ein Vormittags- und ein Nachmittagsprogramm mit Spiel- und Bastelangeboten, an denen die Kinder wochenweise teilnehmen können. In den Vormittagsstunden tauchen sie in die Welt der Farben ein, verwandeln die Zehntscheune in ein kleines Versuchslabor und beschäftigen sich mit dem Zukunftsdenker „Robo“. Obendrein stehen kreative Müllverwertung und Ausflüge in Lampertheim auf der Programmliste. Nele Camus, die ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Stadtjugendförderung leistet, hat in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen bei den Ferienspielen gesammelt und wird auch bei den aktuellen Angeboten aktiv sein.

AdUnit urban-intext3

Erster Stadtrat Marius Schmidt lobte die Mitarbeiter des Fachdienstes Jugendförderung und dankte auch den Vereinen, die sich beteiligen. Dadurch kämen lebendige, vielgestaltige Aktivitäten unter pädagogischen Gesichtspunkten zustande.

AdUnit urban-intext4