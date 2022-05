Stadt bietet 136 Menschen Zuflucht

Lampertheim. Aktuell leben 136 aus der Ukraine geflüchtete Menschen im Stadtgebiet. Nach Angaben von Lampertheims Erstem Stadtrat Marius Schmidt (SPD) gibt es darunter 30 schulpflichtige Kinder sowie sieben Mädchen und Jungen im Kita-Alter. Insgesamt seien die Menschen zwischen drei und 81 Jahre alt. „Aktuell arbeiten wir am Aufbau von Sprachkursen und an einer Kinderbetreuung, so dass auch Eltern sich an den Kursen beteiligen können“, sagte Schmidt. Der Erste Stadtrat hob die Hilfsbereitschaft der Lampertheimer hervor. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar sind 35 aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Männer in der Alten Forstschule untergekommen, die anderen Menschen in Unterkünften in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen. wol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1