Stadt bekommt 5000 Euro für ihre Aktivitäten

Lampertheim. Leben in einem Ballungsraum wie dem Rhein-Neckar Gebiet bietet mit Sicherheit viele wirtschaftliche Vorteile für die Einwohner, aber die Zentrierung auf einen begrenzten Raum zeigt auch entsprechende Nachteile. Umweltschäden, Zersiedelung der Landschaft und hohes Verkehrsaufkommen sind nur einige Folgen, die der Einwohner ertragen muss. In diesem konträren Umfeld stellt die verbliebene Landschaft einen besonderen Schatz dar, der besonders gepflegt werden muss. Der Regionalverband Rhein-Neckar hat sich das Ziel gesetzt, länderübergreifend die Entwicklung eines Regionalparks zu fördern. Ein Baustein in dem Vorhaben ist der Wettbewerb „Landschaft in Bewegung“, der seit 2010 etabliert ist. Beim diesjährigen Wettbewerb konnte Lampertheim mit seinem Projekt „Ab in die Landschaft – Lampertheimer Landschaften entdecken und erleben“ punkten.

Rundstrecke mit 14 Stationen

Mit der Errichtung einer Rundstrecke von 14 Stationen über die gesamte Gemarkung konnten Sehenswürdigkeiten oder Landschaften sichtbar gemacht werden, an denen man vielleicht manchmal achtlos vorübergeht. Die Stationen reichen vom Altrhein über den Stadtpark zum Heidebuckel und lassen auch das Heimatmuseum nicht aus. Dazu gehören Hinweisschilder und Informationstafeln. Geplant sind weiterhin Vorträge und Führungen, mit einem Flyer wird der Rundweg beworben.

Die Stadt gehört zu den Gewinnern des Wettbewerbs und wurde für ihre Aktivitäten mit 5000 Euro ausgezeichnet. Die Juroren werteten das Projekt als Baustein der angestrebten nachhaltigen und zukunftsfähigen Kulturlandschaftentwicklung in der Region. Im Alten Rathaus hatten sich zur Preisübergabe Bürgermeister Gottfried Störmer und der Regionalreferent Dr. Claus Peinemann eingefunden. Dabei waren auch Carmen Daramus vom Stadtmarketing und Alexander Ochmann vom Dezernat Umwelt. Störmer betonte denn auch bei der Begrüßung, dass die Zusammenarbeit im Dreiländereck eine Besondere ist. Lampertheim fühle sich der Metropolregion zugehörig und lege Wert auf eine intensive Zusammenarbeit. „Wir sind ein wichtiger Partner im Verbund“, stellte er fest und betonte gleichzeitig, dass Lampertheim nicht nur seine Schönheiten zeigen will, sondern auch die weitere Entwicklung der Landschaft im Fokus habe. „Mit unserem Projekt haben wir uns dem Wettbewerb gestellt und haben letztendlich auch gewonnen.“ Claus Peinemann hatte bei der Preisübergabe nicht nur das Geld, sondern auch eine Plakette dabei mit dem Schriftzug „Engagiert in der Metropolregion Rhein Neckar“. Ausführlich berichtete Peinemann über die Aktivitäten und Ziele des Verbundes. „Wir wollen das Potenzial der Landschaft entwickeln und die einzelnen Bausteine vernetzen“, so der Referent. „Wir haben zur Unterstützung Landschaftsplaner im Projekt, und auch Universitäten arbeiten uns zu.“

Störmer blieb es vorbehalten, sich am Schluss für die Auszeichnung zu bedanken: „Es ist wichtig, den Menschen in Lampertheim zu zeigen, dass etwas bewegt wird und dass unsere Anstrengungen in den Fokus gerückt werden.“

