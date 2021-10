Stadt baut sozialen Service aus

Lampertheim. Seit Jahresbeginn leitet Andreas Dexler die Stabsstelle Soziales im Dezernat von Erster Stadtrat Marius Schmidt. Gegenüber Pressevertretern skizzierte der 36-Jährige die sozialen Herausforderungen, denen sich die Lampertheimer Stadtverwaltung gegenüber gestellt sehe. Während der Leiter des Fachbereichs Frühkindliche Bildung, Michael Harres, Verwaltung und pädagogische Ausrichtung der Kindertagesstätte beaufsichtigt, ist Dexler mit der Behinderten- und Seniorenarbeit, mit sozialen Hilfen und Leistungen, der Unterstützung von Asylbewerbern und mit der Gemeinwesenarbeit befasst.

Im Bereich der Seniorenarbeit soll eine ehrenamtliche Seniorenbegleitung gebildet werden, um die aufsuchende Sozialarbeit auszuweiten. Neben der Bildung eines Hebammennetzwerkes soll sich ein Quartiersbüro mit dem Aufbau der Gemeinwesenarbeit in der östlichen Kernstadt mit ihren hohen Anteilen an Migranten und sozial eher schwächer gestellten Bewohnern befassen. Gestärkt werden sollen hierdurch etwa Nachbarschaftshilfe und politische Teilhabe. Der Aufbau eines „Front-Office“ im Haus am Römer soll den Beratungs- und Unterstützungsservice der Stadt gegenüber Migranten erweitern und ein Integrationskonzept erstellen. Ebenso soll eine Geschäftsstelle für die Integrationskommission eingerichtet werden, in der auch Sprechstunden des Job-Centers stattfinden. urs