Lampertheim. Nach zwei Jahren Pandemie blicken die Landfrauen wieder vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Neue Projekte und neue Personen stehen bei den rund 150 organisierten Lampertheimerinnen derzeit im Mittelpunkt. So ganz trauen sie der Ruhe, die bezüglich Covid-19 zu herrschen scheint, nicht. Deswegen wurde die Landfrauenfeier in den Sommer vorverlegt.

„Sicher ist sicher“,

...