St. Martin reitet allen voran

Hofheim. Der von den Hofheimer Christdemokraten am Donnerstag, 10. November, organisierte Martinsumzug setzt sich um 17.30 Uhr ab dem Balthasar-Neumann-Platz in Bewegung. Hauptorganisator Bernhard Appelt musste zuletzt nochmals einige Äderungen im sonst üblichen Ablauf akzeptieren. So kommt etwa die sonst übliche szenische Darstellung der katholischen Kindertagesstätte diesmal nicht zustande. Dennoch freuen sich Appelt und seine Helfer auf die Veranstaltung, die von der Freiwilligen Feuerwehr Hofheim begleitet wird.

Ein waschechter St. Martin führt den Umzug durch Hofheim an. © fh

Eine Hofheimer Bläsergruppe sorgt auf dem Weg von der Pfarrkirche durch die Flatenstraße, Neugasse, Beinstraße, Kirchstraße zum Feuerwehrplatz für den musikalischen Rahmen und animiert alle Teilnehmer zum Mitsingen der Martinslieder. Angeführt wird der Tross von St. Martin – natürlich hoch zu Ross. Eine Reiterin des hiesigen Reitvereins hatte sich dazu bereit erklärt, wie Appelt vorab bestätigt.

Martinsfeuer und Brezeln

Auf dem Feuerwehrplatz wird von den Floriansjüngern schließlich das Martinsfeuer entfacht. Bernd Adams aus dem Rosengarten spielt dort wieder zur Unterhaltung Lieder auf seiner Drehorgel. Alle Kindergartenkinder erhalten dann mittels der in den Kindergärten zuvor verteilten Gutscheine eine Martinsbrezel gratis.

Alle weiteren Teilnehmer dürfen sich über Brezeln, Glühwein und heißen Apfelsaft freuen, der dort zum Verkauf angeboten wird. Eine dringende Bitte richtet Bernhard Appelt an alle Teilnehmer. „Auch ohne Maskenzwang bitten wir, die gültigen Coronaregeln zum Schutz zu beachten“. fh