St. Andreas hofft auf viele Spender

Lampertheim. Die Mitarbeiter der Orgelbaufirma Mayer aus dem Saarland haben mit ihrer Arbeit in St. Andreas begonnen. Pfarrer Christian Rauch hatte es bereits in den Weihnachtsgottesdiensten angesagt: „Unsere Orgel bläst aus dem letzten Loch und muss saniert werden“. Die Orgel der Pfarrkirche wurde im Jahre 1967 von der Orgelbaufirma Späth im Saarland erbaut und letztmalig im Jahre 1993 umfassend gereinigt. Mehrere Gutachten aus den letzten Jahren sagen aus, dass die Orgel sehr stark verschmutzt und verstimmt sei, jedoch ein solides und erhaltungswertes Pfeifenwerk mit einem interessanten Klangvolumen habe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben der Reinigung und Renovierung des Pfeifenwerks sind noch weitere Arbeiten notwendig. So muss der Orgelmotor ersetzt werden. Ein weiterer Teil der Sanierung ist die vorhandene Elektrik. Sie entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen der Sicherheitstechnik. Außerdem werden weitere Reinigungsarbeiten durchgeführt, etwa am nach oben geschlossenen Orgelgehäuse aus Kiefernholzfurnier und am Spieltisch.

Die Orgel in St. Andreas braucht eine Generalüberholung. © Christian Rauch

Bis zum Dreikönigstag waren die ersten Vorarbeiten erledigt. Nach zweiwöchiger Werkstattarbeit wird dann mit der eigentlichen Sanierung begonnen, die mehrere Wochen dauern wird.

Fünfstelliger Betrag nötig

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Renovierung und Instandsetzung der Orgel ist von der Gemeinde ein höherer fünfstelliger Betrag aufzubringen. Die Orgel der Andreaskirche ist nicht als historisches Instrument anerkannt und kann deshalb auch nicht mit Bundesmitteln restauriert werden. Kirchensteuermittel stehen dafür auch nicht zur Verfügung.

Spenden können auf das Konto der Pfarrei St. Andreas mit dem Zweck „Orgelsanierung“ überwiesen werden. Eine gesonderte Spendenquittung wird ausgestellt. red