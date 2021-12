Sprache fördern mit System

Lampertheim. Studien und Bildungsdebatten belegen, dass Mädchen und Jungen im Vorschulalter einer wirksamen Sprachförderung und Sprachbegleitung bedürfen. Vor allem auch in der Corona-Pandemie darf die sprachliche Bildung von Kindern nicht vernachlässigt werden. Schließlich mussten während den Lockdowns Kitas weitgehend geschlossen werden. Christine Lamprecht (SPD), die Bundesministerin der Justiz und für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, informierte im September, dass die Kindertagesstätte (Kita) Farbenfroh aus dem Topf des Familienministeriums im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ Fördermittel erhält.

Der Bund stellt Gelder für Sprach-Kitas zur Verfügung, mit denen zusätzliche Fachkräfte und Materialien in den Kindereinrichtungen finanziert werden können. Für die Kita Farbenfroh wird es der Erzieher Marcel Getrost sein. Er absolviert eine Fortbildung zur Sprachförderkraft. Katharina Naegele, Geschäftsführerin des Familienzentrums Bensheim, dem Träger der Einrichtung, erklärte im Pressegespräch, dass die Freude über den erhaltenden Zuschlag groß sei und im Alltag umgesetzt werde.

„Jedes Kind profitiert“

Das Bundesprogramm richte sich vorwiegend an Kitas, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf besucht werden. Das Programm verbinde die Schwerpunkte alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien.

Seit diesem Jahr werde beispielsweise ein Fokus auf den Einsatz von digitalen Medien gelegt. Damit sollten medienpädagogische Ansätze in der sprachlichen Bildung gestärkt werden. „Jedes Kind in der Kita profitiert von der unterstützenden Sprachentwicklung“, war von Getrost zu erfahren. Anhand des kreativ gestalteten Wochenkalenders erklärte er, bei welchen Gelegenheiten die kleinen Leute zu Wort kommen und somit sprachlich optimal unterstützt würden. Schon am Morgen im Stuhlkreis beginne er die Sprachkompetenz zu fördern. Er schaffe Möglichkeiten, die zum Sprechen und Mitmachen anregen – wie das Beschreiben von Ereignissen und das Nutzen von Bewegungs- und Gesellschaftsspielen. Auch aus der Kategorie Karten- und Sprachspiele. So beschäftigen sich die Mädchen und Jungen mit den Tages- und Jahreszeiten. Das Wichtigste werde einfach erklärt. Es entstehe ein interaktives Handeln. Und auch der Spaß komme bei der Sprachförderung nicht zu kurz.

Gesine Häuser, die Leiterin der Kita betonte, Kinder müssten in einer sprachfördernden Umgebung aufwachsen. Besonders die Mädchen und Jungen, die in ihrer Sprachentwicklung zu Hause von den Eltern nicht so gut unterstützt würden, bei ihnen bestehe erhöhter Handlungsbedarf. Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung sollten frühzeitig erkannt werden.

In der Einrichtung seien insgesamt 112 Kinder und ihnen werde sich mit den Fördermaßnahmen spielerisch und pädagogisch gewidmet, um einen Grundstein für den weiteren Bildungsweg zu legen. Besonders bei Kindern aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund.

Die Sprachförderkraft Marcel Getrost sei für die Kita-Kinder eine Vertrauensperson, erläuterte der Erste Stadtrat und Dezernent für frühkindliche Bildung Marius Schmidt. Im Bereich Sprachförderung sehe die Stadt Lampertheim gesteigerten Bedarf.

In einer Kita damit anzufangen sei wichtiger und effektiver, als in der Schulzeit den Sprachentwicklungsstörungen entgegenzuwirken, stellte Schmidt die Wichtigkeit der Sprachförderung heraus.

