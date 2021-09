Sprache als Schlüssel

Lampertheim. Gute Neuigkeiten für die Lampertheimer Kita Farbenfroh. Wie die Bergsträßer Bundestagsabgeordnete sowie Bundesjustiz- und -familienministerin Christine Lambrecht (SPD) mitteilt, bekommt die Kita im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 33 336 Euro Fördermittel. Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ stellt der Bund 2021 und 2022 weitere 100 Millionen Euro für Sprach-Kitas zur Verfügung. Bundesweit können damit 1000 zusätzliche Fachkräfte in den Kitas finanziert werden. „Damit können noch mehr Kinder von der sprachlichen Bildungsarbeit in den Kitas profitieren und die Folgen der Pandemie rasch überwunden werden. Als Familienministerin war mir das ein großes Anliegen“, so Lambrecht.

Über das Bundesprogramm erhalten die Kitas doppelte Unterstützung: Eine zusätzliche Fachkraft verstärkt das Kita-Team. Zusätzlich finanziert das Programm eine Fachberatung, die kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung in den Sprach-Kitas unterstützt. red