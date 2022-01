Sportschützen unterliegen Mossau knapp

Hüttenfeld. Beim Wettkampf gegen die Luftgewehrschützen des Tabellenführers SV Mossau wurde die Mannschaft der SG Hüttenfeld weiter vom Pech verfolgt, musste sie doch eine Niederlage mit lediglich zwei Ringen einstecken. Mit 3:2- Punkten sicherten sich die Odenwälder zwei weitere Zähler für den Erhalt an der Tabellenspitze relevante Punkte. Die Chancen der Hüttenfelder auf einen Klassenerhalt sind damit weitgehend verspielt.

Ärgerliche Niederlage

Im Einzelnen musste Hüttenfelds Daniel Wallisch seinen Einzelpunkt mit 354:366 Ringen an seinen Gegner Jan Sponagel abgeben, der 366 Ringe schoss. Marco Ruhmann hatte mit 349 Ringen kein Problem gegen Helmut Günther, der nur 324 Ringe traf, einen weiteren Punkt für Mossau zu sichern. Auf Position drei traten Christian Lais und Joshua Schwinn gegeneinander an. Hier holte Christian Lais den Punkt mit 351:329 Ringen für die SGH. Auch Hüttenfelds Mannschaftsführer Freddy Ehret konnte mit 348:335 Ringen gegen Jannis Schwinn einen Punkt erringen. Der damit alles entscheidende Mannschaftspunkt ging schließlich mit 1379:1377 Ringen an den SV Mossau. Für Hüttenfelds Pistolenschützen ergab sich somit eine sehr ärgerliche Niederlage, insbesondere da sich die Schützen sicher sind, jeder von ihnen hätte das Potenzial für die zwei fehlenden Ringe gehabt. Als Ersatzschützen für Hüttenfeld erzielten Walter Dörr 329 Ringe und Markus Mayer bei seinem ersten Rundenwettkampf ebenfalls 329 Ringe.

Ein ganz ähnliches Déjà-vu erlebte die Luftgewehrmannschaft der Hüttenfelder. Mit 1460 Ringen erreichte die Mannschaft zwar ihr bisher bestes Saisonergebnis, musste sich dem Gastgeber in Unter-Abtsteinach aber mit fünf Ringen geschlagen geben. Matchwinner für die Gastgeber war Thorsten Schmitt mit hervorragenden 389 Ringen. Seine Mannschaftskollegen trugen eher durchschnittliche Ergebnisse bei: Volker Arnold 360 Ringe, Lucas Hofmann 359 Ringe und Florian Bittermann 357 Ringe. Im Hüttenfelder Team wurde Katharina Wallisch mit 374 Ringen beste Schützin vor Cornelius Schürer mit 366 Ringen. Ihr Debüt in der Mannschaft gab Jugendschützin Timea Schneider, die mit 365 Ringen ihr Leistungsniveau, das sie bisher in der Schülerklasse mit 20 Schuss gezeigt hatte, eins zu eins im 40-Schussprogramm umsetzen konnte. Trinity Eckhardt vervollständigte mit 355 Ringen das Mannschaftsergebnis. Mit Zoe Rendl schoss eine weitere Newcomerin als Ersatzschützin mit und traf 151 von den 200 in der Schülerinnenklasse möglichen Ringen. Die neue Konstellation zeigt zwar neue Perspektiven auf, kann wohl aber in dieser Saison nicht mehr den drohenden Abstieg der Mannschaft abwenden.

Pistolenteam gefordert

In der kommenden Woche treten Hüttenfelds Luftpistolenschützen auf eigenem Stand gegen den SV Beerfurth an. Das ist die letzte Chance für das Pistolenteam, einen Abstieg aus der Bezirksliga zu verhindern. Für den Klassenerhalt ist jedoch nicht nur ein einfacher Sieg, sondern ein Vorsprung von mindestens 16 Ringen im Mannschaftsergebnis nötig. Hier wird alles davon abhängen, in welcher Besetzung die beiden Mannschaften antreten können. Für die Gewehrschützen geht es am Freitag zum letzten Saisonwettkampf zur PSG Zwingenberg.